年產量預計超過 70 萬輛 Ford F-Series 蟬聯北美最暢銷貨車

Ford Tourneo Connect No.020 ---- 第三排乘坐與置物空間表現

▲Ford Tourneo Connect No.020 ---- 第三排乘坐與置物空間表現
▲Ford Tourneo Connect No.020 ---- 第三排乘坐與置物空間表現

7Car 小七車觀點

身為 7Car<小七車觀點> 的公務採訪及拍攝取材用車，在過去使用約 1 年的期間內，Ford Tourneo Connect 可說是相當稱職地完成每次的任務，而常態性的使用中，多以前兩排的座椅為主，第三排使用頻率雖不高，但也有數次的使用體驗，如前陣子進行 Prius PHEV 四極點環島時便派上用場。

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Ford Tourneo Connect
Ford Tourneo Connect
Tourneo Connect 擁有相當寬敞的車內空間，屬於正七人座的設定，其第三排座椅採用左右兩側獨立的雙人乘坐配置，常見的成年人體型入座都會感到保有餘裕，相當實用。
先從車格設定來看，Tourneo Connect 屬於 LAV 車型，擁有正七人座的 2+3+2 座椅配置，其第三排座椅採用左右兩側獨立的雙人乘坐配置，常見的成年人體型入座可感到保有餘裕，雖然不算相當大，但椅背傾斜角度可手動調整，而椅墊本身也可進行前後手動滑移調整，具備全方位的機能，相當實用，也是 1 年前小七哥在第三代 Tourneo Connect 上市後，仍決定購買上一世代車型的原因。

Ford Tourneo Connect
Ford Tourneo Connect
Tourneo Connect 的第三排座椅在包覆材質的選用上與前兩排相同，包覆性平平，發泡綿設定偏硬，使支撐性足夠。
而第三排座椅的質感方面，其包覆材質的選用上與前兩排相同，至於包覆性則平平，發泡綿設定偏硬，提供足夠的支撐性。值得一提的是，雖然 Tourneo Connect 的第三排不算相當大，但可透過潛藏第二排座椅的方式，使第三排空間擴大為「帝王」座位，頗為獨特。

Ford Tourneo Connect
Ford Tourneo Connect
第三排乘客享有各自專屬的置杯座與置物空間。
置物機能方面，Tourneo Connect 提供給第三排乘客各自專屬的置杯座與收納空間，而座椅本體還可透過 Fold Flat 摺疊機能來達到完全收折的程度，創造平整的行李廂擴大空間。整體而言，Tourneo Connect 的第三排區域兼具了乘坐與置物的實用性。

Tourneo Connect 的第三排座椅可透過 Fold Flat 摺疊機能來達到完全收折的程度，創造平整的行李廂擴大空間。
本週使用情形方面，Tourneo Connect 主要由小七哥與編輯部團隊駕駛作為公務之用，全車各項機能運作均正常無故障，自前一次於 11 月 26 日添加 44.69 公升的超級柴油後，至本文截稿前仍未再度加油，有待後續的長期測試文章中，再與讀者們分享平均油耗資訊。 

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