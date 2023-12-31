▲Ford Tourneo Connect No.020 ---- 第三排乘坐與置物空間表現

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Tourneo Connect 擁有相當寬敞的車內空間，屬於正七人座的設定，其第三排座椅採用左右兩側獨立的雙人乘坐配置，常見的成年人體型入座都會感到保有餘裕，相當實用。先從車格設定來看，Tourneo Connect 屬於 LAV 車型，擁有正七人座的 2+3+2 座椅配置，其第三排座椅採用左右兩側獨立的雙人乘坐配置，常見的成年人體型入座可感到保有餘裕，雖然不算相當大，但椅背傾斜角度可手動調整，而椅墊本身也可進行前後手動滑移調整，具備全方位的機能，相當實用，也是 1 年前小七哥在第三代 Tourneo Connect 上市後，仍決定購買上一世代車型的原因。
Tourneo Connect 的第三排座椅在包覆材質的選用上與前兩排相同，包覆性平平，發泡綿設定偏硬，使支撐性足夠。而第三排座椅的質感方面，其包覆材質的選用上與前兩排相同，至於包覆性則平平，發泡綿設定偏硬，提供足夠的支撐性。值得一提的是，雖然 Tourneo Connect 的第三排不算相當大，但可透過潛藏第二排座椅的方式，使第三排空間擴大為「帝王」座位，頗為獨特。
第三排乘客享有各自專屬的置杯座與置物空間。置物機能方面，Tourneo Connect 提供給第三排乘客各自專屬的置杯座與收納空間，而座椅本體還可透過 Fold Flat 摺疊機能來達到完全收折的程度，創造平整的行李廂擴大空間。整體而言，Tourneo Connect 的第三排區域兼具了乘坐與置物的實用性。
Tourneo Connect 的第三排座椅可透過 Fold Flat 摺疊機能來達到完全收折的程度，創造平整的行李廂擴大空間。本週使用情形方面，Tourneo Connect 主要由小七哥與編輯部團隊駕駛作為公務之用，全車各項機能運作均正常無故障，自前一次於 11 月 26 日添加 44.69 公升的超級柴油後，至本文截稿前仍未再度加油，有待後續的長期測試文章中，再與讀者們分享平均油耗資訊。