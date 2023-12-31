▲Hyundai Tucson L Turbo Hybrid No.013 ---- 雙前座收納空間夠不夠用？

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Tucson L Turbo Hybrid 在門飾板扶手下方提供可擺放小物品的收納空間，以及可置杯的凹槽，內部材質均為塑料，並未施以植絨處理。先從進出車室時都會經過的門飾板來看，Tucson L Turbo Hybrid 在門飾板扶手下方提供可擺放小物品的收納空間，以及可置杯的凹槽，內部材質均為塑料，並未施以植絨處理。而置杯凹槽的角度受到設計影響，需以頗為傾斜的角度才可擺放水平，較為奇怪。
不過凹槽的角度受到設計線條影響，實際使用時需以頗為傾斜的角度才可擺放水平，較為奇怪。視線轉向前座車室中央，Tucson L Turbo Hybrid 在中央鞍座兩側設計出略微隱密的收納空間，便於擺放小型物品。再看向中控台下方區域，原廠設計出具有止滑設計的置物區域，整合手機無線充電功能，但在使用時會完全見不到手機畫面，稍嫌不便。
Tucson L Turbo Hybrid 在中央鞍座兩側設計出略微隱密的收納空間，便於擺放小型物品，頗具巧思。
中控台下方區域，原廠設計出具有止滑設計的置物區域，整合手機無線充電功能，但在使用時會完全見不到手機畫面，稍嫌不便。而中央鞍座部分，Tucson L Turbo Hybrid 在 SBW 電子線傳排擋旁規劃出 2 個置杯座，容量與開口設計都算是好用，相較於先前見過中國大陸市場由北京現代所生產的車型，多出了夾緊功能，較為優秀。
Tucson L Turbo Hybrid 在 SBW 電子線傳排擋旁規劃出 2 個置杯座，容量與開口設計都算是好用，相較於先前見過中國大陸市場由北京現代所生產的車型，多出了夾緊功能，較為優秀。往後看到中央扶手部分，內部的空間容量與深度均屬充足，小七哥額外購買了格層板，放大了使用空間。至於手套箱部分，其內部格局算是方正，空間表現達到水準之內。小七哥在搜尋 Tucson L Turbo Hybrid 的車內配件時，發現國產車型與北京現代版本存有許多差異，推測國產版本的整體設計較為接近韓國原廠的車型。整體來看，國產 Tucson L Turbo Hybrid 在前座區域的收納空間部分提供足夠的收納機能，但質感表現就較為平實。
Tucson L Turbo Hybrid 的中央扶手內部空間，具有充足的容量與深度。
小七哥額外購買了格層板，放大了中央扶手內部的使用空間。
手套箱內部格局算是方正，表面無植絨處理，空間表現達到水準之內。本週使用情形方面，目前 Tucson L Turbo Hybrid 主要由小七哥駕駛，作為日常通勤代步，以及部分公務活動往返之用，全車各項機能運作均正常無故障，在 12 月 11 日時添加 38.56 公升的 95 無鉛汽油至跳停後，全程都在台北市區行駛，累積約 524.4 公里時，於 12 月 29 日加滿 36.65 公升的 95 Plus 無鉛汽油至跳停，換算平均油耗數字約為 14.308km/L。