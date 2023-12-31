▲Hyundai Tucson L Turbo Hybrid No.013 ---- 雙前座收納空間夠不夠用？

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Hyundai Tucson L Turbo Hybrid Tucson L Turbo Hybrid 在門飾板扶手下方提供可擺放小物品的收納空間，以及可置杯的凹槽，內部材質均為塑料，並未施以植絨處理。

Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 不過凹槽的角度受到設計線條影響，實際使用時需以頗為傾斜的角度才可擺放水平，較為奇怪。

Hyundai Tucson L Turbo Hybrid Tucson L Turbo Hybrid 在中央鞍座兩側設計出略微隱密的收納空間，便於擺放小型物品，頗具巧思。

Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 中控台下方區域，原廠設計出具有止滑設計的置物區域，整合手機無線充電功能，但在使用時會完全見不到手機畫面，稍嫌不便。

Tucson L Turbo Hybrid 在 SBW 電子線傳排擋旁規劃出 2 個置杯座，容量與開口設計都算是好用，相較於先前見過中國大陸市場由北京現代所生產的車型，多出了夾緊功能，較為優秀。

Hyundai Tucson L Turbo Hybrid Tucson L Turbo Hybrid 的中央扶手內部空間，具有充足的容量與深度。

Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 小七哥額外購買了格層板，放大了中央扶手內部的使用空間。

Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 手套箱內部格局算是方正，表面無植絨處理，空間表現達到水準之內。