【油價公告】中油、台塑宣布明 (1) 日起國內汽、柴油各調降 0.1 元
7Car 小七車觀點
台灣中油台灣中油公司自明 (1) 日凌晨零時起汽、柴油價格各調降 0.1 元，參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 29.5 元、95 無鉛汽油每公升 31.0 元、98 無鉛汽油每公升 33.0 元、超級柴油每公升 27.9 元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收 0.5 元及 0.8 元。
台灣中油表示，本週受油輪行經印度洋遭伊朗無人機襲擊及美國通膨降溫影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標 7D3B 週均價上漲 0.14 美元，新臺幣兌美元匯率升值 0.386 元，因新臺幣升值幅度較大，國內油價依公式計算跌幅為 0.85%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲 0.4 元及 0.7 元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收 0.2 元及 0.5 元，吸收後 95 無鉛汽油超出 30 元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收 25% 調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收 0.3 元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收 0.5 元及 0.8 元，國內汽、柴油價格實際每公升各調降 0.1 元。
台塑石化
台塑石油表示，本週國際油價先因紅海再傳船隻遇襲，中東緊張局勢升溫而上漲，但隨後受美國派遣軍艦護航，部分航商計劃陸續恢復紅海航線，促使油價轉而下跌，均價小幅上漲，惟考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自 2024 年 1 月 1 日(週一)凌晨 01:00 開始，調降汽油批售價格 0.1 元/公升，柴油批售價格 0.1 元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。