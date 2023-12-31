▲Peugeot e-2008 No.022 ---- 純電跨界小獅好停車嗎？

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Peugeot e-2008 e-2008 配備後方攝影機，搭配前後各 4 個駐車雷達，構築停車輔助的硬體設備。

雖然僅有前後鏡頭而非標準的四鏡頭環景，e-2008 還是提供了豐富的顯示模式供選擇，包括可自動切換視角的自動模式，也有針對特定區域縮放的視角，以及可啟用 180 度廣角的視野模式，當然也可選定為標準的後方拍攝視角。

Peugeot e-2008 e-2008 甚至透過軟體模擬的方式來讓鏡頭發揮最大效益，可在前後移動的狀態下，系統依據先前拍攝的影像，透過軟體運算來合成周圍畫面參考，然而此種環景並非即時，在實際停車時仍須特別留意，稍嫌不便。