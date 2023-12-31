▲Peugeot e-2008 No.022 ---- 純電跨界小獅好停車嗎？

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e-2008 配備後方攝影機，搭配前後各 4 個駐車雷達，構築停車輔助的硬體設備。e-2008 在前後保險桿中，共配置各自 4 個駐車雷達，可即時偵測周圍障礙物距離，透過音響及儀錶板的圖像來警示駕駛是否過於接近，實際使用時，系統的偵測算是靈敏且有效，只要稍微轉頭查看後視鏡及車窗便可掌握大致的車身位置。然而在台北市區擁擠的路況中，經常會因機車經過而觸發警示音及圖像，倘若當時正在使用 Apple CarPlay 時，會使系統因而跳回車載系統畫面，而不會自動切換回 Apple CarPlay 畫面，不僅吵雜又不便利，因此實際上小七哥會在行進間關閉進車雷達，停車時才會開啟。
雖然僅有前後鏡頭而非標準的四鏡頭環景，e-2008 還是提供了豐富的顯示模式供選擇，包括可自動切換視角的自動模式，也有針對特定區域縮放的視角，以及可啟用 180 度廣角的視野模式，當然也可選定為標準的後方拍攝視角。除了停車輔助雷達之外，e-2008 也配置前後雙鏡頭，因此帶來 360 度環景駐車輔助系統，其畫質相較於全新 Citroën Ë-C4 的 10 吋車載主機而言較為不足。且 e-2008 受限於雙鏡頭而非四顆或更多鏡頭的設計，只能藉由系統內部的軟體運算來合成出環景畫面，當排入 R 檔或啟動相機時，會先見到螢幕中 e-2008 車側均為斜線圖形，必須先移動車輛才會產生畫面，無法立刻顯影。
e-2008 甚至透過軟體模擬的方式來讓鏡頭發揮最大效益，可在前後移動的狀態下，系統依據先前拍攝的影像，透過軟體運算來合成周圍畫面參考，然而此種環景並非即時，在實際停車時仍須特別留意，稍嫌不便。小車固然好停車，而 e-2008 原廠的配置雖不算是非常完善，也已巧妙利用有限的硬體資源，在日常使用中已滿足需求，特別是在停車時還可啟用排入 R 檔時連動後擋風玻璃雨刷的功能，提供更即時的後方視野輔助。
e-2008 在停車時還可啟用排入 R 檔時連動後擋風玻璃雨刷的功能，提供更即時的後方視野輔助。本週使用情形方面， e-2008 目前主要由小七哥與家人在台北市區內作為日常通勤與代步之用，偶爾會進行公務上的行程往返，全車的各項機能運作表現均正常無故障，續航里程部分，因平時在公司停車均會進行充電，均可滿足移動需求。