▲搭載 2.0 柴油、提供長、短軸距車型　新一代 Ford Transit Custom Van 將進軍澳洲市場

我是廣告 請繼續往下閱讀
新一代 Ford Transit Custom Van 將前進澳洲市場。新一代 Transit Custom 相較於舊款整體比例更加流暢，頭燈導入橫貫式 LED 導光條設計，內部導光條也經過特殊排列添增前衛感。為了滿足新一代 Transit Custom 的實用性，原廠工程師降低其車地板高度，以提高裝卸貨物的便利性，而且車身總高度低於兩米，有助於進入高度受限的區域，例如地下停車場、車庫及裝卸區。另外車尾還導入 180 度廣角的後方鏡頭來輔助駕駛的後方視野。
平整化的地板設計也大幅提升駕駛艙的人體工學和實用性，上下車變得更為輕鬆，且設計在方向機柱上的換檔桿和電子手剎車能夠讓駕駛人可以輕鬆地從兩側進出車輛。前輪和避震塔也進一步向前移動，改善前排乘員的腳部空間和腳步擺放的區域，並縮短前懸，使停車和操控更有信心。
配備上提供 13 吋中央觸控螢幕，以及 12 吋數位儀表板，中央觸控螢幕導入品牌最新的 SYNC 4 資訊娛樂系統，並標配衛星導航，以及無線 Apple CarPlay 和 Android Auto。同時 Ford 首次在歐洲市場的 Transit Custom 上提供 5G 內建解碼器，能強化網路連接穩定性。
安全表現上，全新 Transit Custom 標準配備駕駛輔助技術，包括主動式巡航控制、AEB 預防碰撞輔助系統和十字路口對向偵測、倒車剎車輔助系統以及後方交通警示 (RCTA) 和 BLIS 盲點資訊系統。離車警示則可透過後方的感應器，幫助駕駛進出車輛時的安全，當車門打開時有自行車等物體接近時，會發出聲音警示。
動力上，澳規全新 Transit Custom 統一搭載高功率 2.0L EcoBlue 柴油渦輪引擎，搭配八速自動變速箱，功率輸出可達 125kW 和 390Nm，官方公布綜合平均油耗表現為 8.0L/100km。