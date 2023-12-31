▲強化 ADAS 功能　小改款 2024 年式 Fiat E-Ulysse 登場

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Fiat E-Ulysse

× Fiat E-Ulysse

Fiat E-Ulysse × Fiat E-Ulysse

Fiat E-Ulysse × Fiat E-Ulysse

Fiat E-Ulysse × Fiat E-Ulysse

多功能方向盤的後方配置了可調整煞車動力回充力道的撥片，駕駛可進行 Light (輕度)、Medium (中等)、Strong (強力) 共 3 段回充力道，滿足不同行駛狀態的需求。