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強化 ADAS 功能　小改款 2024 年式 Fiat E-Ulysse 登場

▲強化 ADAS 功能　小改款 2024 年式 Fiat E-Ulysse 登場
▲強化 ADAS 功能　小改款 2024 年式 Fiat E-Ulysse 登場

7Car 小七車觀點

Fiat 近日發表小改款 2024 年式 E-Ulysse 純電動 MPV 車型，預計 2024 年 1 月底開始接單，首波於義大利及奧地利開放，後續將陸續供應歐洲各主要市場。

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Fiat E-Ulysse
Fiat E-Ulysse
外觀方面，小改款 2024 年式 E-Ulysse 在車頭換上重新設計的家族化造型，頭燈採用新款節能版本的 LED 光源，後方維持可上掀的擋風玻璃設計。車內則換上整合 ADAS 先進駕駛輔助、音響及通話等功能的新款多功能方向盤，中控台配置支援 Apple CarPlay/Android Auto 的 10 吋 HD 觸控螢幕而 Fiat 也重新調整了儀錶台造型，原廠表示可提供更大的收納空間，車內座椅配置最高達到 9 座，並可進行豐富的變化。

Fiat E-Ulysse
Fiat E-Ulysse
小改款 2024 年式 E-Ulysse 後方維持可上掀的擋風玻璃設計。
安全防護方面，小改款 2024 年式 E-Ulysse 導入新版 ADAS 先進駕駛輔助，包括 Connected Intelligent Speed Assistance (聯網式智慧車速輔助系統、Lane Keeping Assist (車道維持輔助系統)、Advanced Emergency Braking System (進階緊急煞車輔助系統)、Active Cruise Control (主動式定速巡航系統)、Side Parking Assist (FlankGuard) 側邊停車輔助系統、Blind Spot Detection (盲點偵測系統)、新款 180 度後方攝影機等。

Fiat E-Ulysse
Fiat E-Ulysse
小改款 2024 年式 E-Ulysse 導入新版 ADAS 先進駕駛輔助。
動力配置方面，小改款 2024 年式 E-Ulysse 提供 2 種容量的純電動配置，原廠宣稱入門的 50kWh 容量車型可帶來 224 公里的 WLTP 最高續航里程，高階的 75kWh 車型則可帶來 350 公里的 WLTP 最高續航里程。

Fiat E-Ulysse
Fiat E-Ulysse
小改款 2024 年式 E-Ulysse 提供 50kWh 及 75kWh 共 2 種容量的電池容量配置。
除此之外，小改款 2024 年式 E-Ulysse 也在多功能方向盤的後方配置了可調整煞車動力回充力道的撥片，駕駛可進行 Light (輕度)、Medium (中等)、Strong (強力) 共 3 段回充力道，滿足不同行駛狀態的需求。

多功能方向盤的後方配置了可調整煞車動力回充力道的撥片，駕駛可進行 Light (輕度)、Medium (中等)、Strong (強力) 共 3 段回充力道，滿足不同行駛狀態的需求。
國內市場方面，目前 Fiat 品牌並無總代理正式導入，不過有多間貿易商持續引進新款車型，滿足喜愛 Fiat 車系的族群們。而本文介紹的 E-Ulysse 為 Peugeot Traveller / Expert 的雙生車型，總代理寶嘉聯合有導入販售。

Fiat E-Ulysse
Fiat E-Ulysse
第二排座椅中央可搭配摺疊式多功能桌。

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