▲強化 ADAS 功能　小改款 2024 年式 Fiat E-Ulysse 登場

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外觀方面，小改款 2024 年式 E-Ulysse 在車頭換上重新設計的家族化造型，頭燈採用新款節能版本的 LED 光源，後方維持可上掀的擋風玻璃設計。車內則換上整合 ADAS 先進駕駛輔助、音響及通話等功能的新款多功能方向盤，中控台配置支援 Apple CarPlay/Android Auto 的 10 吋 HD 觸控螢幕而 Fiat 也重新調整了儀錶台造型，原廠表示可提供更大的收納空間，車內座椅配置最高達到 9 座，並可進行豐富的變化。
安全防護方面，小改款 2024 年式 E-Ulysse 導入新版 ADAS 先進駕駛輔助，包括 Connected Intelligent Speed Assistance (聯網式智慧車速輔助系統、Lane Keeping Assist (車道維持輔助系統)、Advanced Emergency Braking System (進階緊急煞車輔助系統)、Active Cruise Control (主動式定速巡航系統)、Side Parking Assist (FlankGuard) 側邊停車輔助系統、Blind Spot Detection (盲點偵測系統)、新款 180 度後方攝影機等。
小改款 2024 年式 E-Ulysse 後方維持可上掀的擋風玻璃設計。
動力配置方面，小改款 2024 年式 E-Ulysse 提供 2 種容量的純電動配置，原廠宣稱入門的 50kWh 容量車型可帶來 224 公里的 WLTP 最高續航里程，高階的 75kWh 車型則可帶來 350 公里的 WLTP 最高續航里程。
小改款 2024 年式 E-Ulysse 導入新版 ADAS 先進駕駛輔助。
除此之外，小改款 2024 年式 E-Ulysse 也在多功能方向盤的後方配置了可調整煞車動力回充力道的撥片，駕駛可進行 Light (輕度)、Medium (中等)、Strong (強力) 共 3 段回充力道，滿足不同行駛狀態的需求。
小改款 2024 年式 E-Ulysse 提供 50kWh 及 75kWh 共 2 種容量的電池容量配置。
多功能方向盤的後方配置了可調整煞車動力回充力道的撥片，駕駛可進行 Light (輕度)、Medium (中等)、Strong (強力) 共 3 段回充力道，滿足不同行駛狀態的需求。國內市場方面，目前 Fiat 品牌並無總代理正式導入，不過有多間貿易商持續引進新款車型，滿足喜愛 Fiat 車系的族群們。而本文介紹的 E-Ulysse 為 Peugeot Traveller / Expert 的雙生車型，總代理寶嘉聯合有導入販售。
第二排座椅中央可搭配摺疊式多功能桌。