▲慶祝品牌創立 25 周年　smart #3 25 週年紀念版車型本月開始販售

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smart #3 25 週年紀念版車型將於本月 19 日開始販售。smart #3 25 週年紀念版車型相較於標準車型，其在車頭的 smart 徽飾選用黑化處理，前艙蓋加入細長的通風口，下保險桿也有導流設計，強化整體的運動氛圍。此外，在細節之處還可以看到車頭氣壩底部、後視鏡外蓋、車頂尾翼、門邊飾板等柱都有紅色的元素，更特別的是車頂還有點格狀的彩繪。此外，還可以看到該車型搭載 19 吋的鋁圈，其造型也特別選用復古設計，更添其獨特的魅力。
內裝方面，選用星雲白來鋪陳，搭配紅色空調出風口、銀河車頂、64 色流水氣氛燈，同時車內也有 25 週年專屬銘牌，進一步展現紀念版車型的價值。配備上，提供 12.8 吋多媒體訊息娛樂系統、9.2 吋數位儀錶板和 10 吋抬頭顯示器等，並且支援 OTA 線上更新。座椅部分高階車型座椅採用真皮材質包覆，前排座椅具備 6 向電動調整、4 向電動腰靠調整，提供雙區恆溫空調、通風/加熱座椅等功能。
smart #3 其產品定位將比 #1 高，根其車身尺寸長寬高分別為 4,400mm x 1,844mm x 1,556mm，軸距為 2,785mm。透過更加流線的車頂造型，營造出類轎跑的運動風格。
動力部分，smart #3 25 週年紀念版車型搭載單顆電動馬達，最大功率為 200kW，0-100km/h 加速時間為 5.4 秒。支援直流快速充電功能，可在 30 分鐘內電量可從 10% 充電到 80%。