▲動力與配備全面升級　2024 年式 Land Rover Defender D300 X-Dynamic HSE 試駕

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本次試駕車款為 2024 年式 Land Rover Defender D300 X-Dynamic HSE，建議售價為新臺幣 300 萬起。新在哪裡
外觀：
●Defender 90 D300 X-dynamic HSE 採用黑色對比色車頂搭配全景式電動玻璃天窗，車尾部分則採用黑色拖車環，強化整體視覺印象。
●鋁圈採用 20 吋 5 輻 5098 式緞光深灰色輪圈，配胎規格為 255/60 R20，並配置 20 吋全尺寸備胎。
車內：
●2024 年式 Land Rover Defender 90 全面標配數位儀錶板、11.4 吋 Pivi Pro 大型曲面觸控螢幕與 ClearSight 車內後視鏡。
●Defender 90 D300 X-dynamic HSE 內裝則運用檀木黑頂篷、皮革內裝套件、溫莎皮革與 Robustec 耐磨材質座椅、可調式車室氛圍燈、Meridian 音響系統，搭配 X-Dynamic 專屬門檻踏板全面提升奢華質感。
越野性能：
●Defender 90 D300 X-dynamic HSE 搭載線圈懸吊、Terrain Response 全地形反應系統、雙速加力箱檔位變換功能（高 / 低檔位）以及水深偵測警示系統與 ClearSight 對地視野。
動力：
●導入全新 X-Dynamic HSE 車型。
●Land Rover Defender 90 D300 X-dynamic HSE 搭載 Ingenium 3.0L 直列 6 缸雙渦輪增壓柴油引擎搭配 MHEV 輕油電混合動力與 8 速手自排變速箱，最大馬力從原先的 249PS/4,000rpm、570Nm/2,250rpm 提升至 300PS/4,000rpm、650Nm/2,500rpm。
●0-100 km/h 加速僅需 6.7 秒。
外觀方面，Land Rover Defender 車系運用現代化設計語彙重新演繹經典造型，包含圓形頭燈、前後短懸設定、側開式尾門、外掛式備胎，以及從 Series II 便開始採用的“Barrel Side”桶形腰線等設計元素皆完整保留，延續 70 多年來的歷史。全新 2024 年式 Defender 90 與 110 首度導入的 X-Dynamic HSE 頂級車款，針對設計進行升級，採用黑色對比色車頂搭配全景式電動玻璃天窗，搭配 20 吋緞光深灰色輪圈與車尾黑色拖車環，強化視覺印象。
Land Rover Defender D300 X-Dynamic HSE 可加價 NTD$30,600 選配矩陣式 LED 頭燈。
充滿野性的設計元素，凸顯 Defender 的血統。
採用黑色對比色車頂搭配全景式電動玻璃天窗，
車側葉子板設有通風孔，上方的 Defender 字樣具有畫龍點晴的效用。
鋁圈採用 20 吋 5 輻 5098 式緞光深灰色輪圈，配胎規格為255/60 R20。
備胎設計於戶外越野時特別受用，而全尺寸的設計更顯個性風格。
車尾部分採用黑色拖車環，強化整體視覺印象。進入到座艙，入門的 90 D300 S 標配 12.3 吋全數位化 HD 虛擬儀錶板與 ClearSight 車內後視鏡、雙區恆溫空調控制系統、手機無線充電、Apple CarPlay® / Android Auto™ 智慧型手機連網功能等配備；而本次試駕的 90 D300 X-Dynamic HSE 更標配 Windsor Leather 與 Robustec 耐磨材質雙前座 14/12 向電動調整座椅、皮革內裝套件、檀木黑車頂內篷、電動調整方向盤、可調式車室氛圍燈、X-Dynamic 專屬門檻踏板、11 吋 Pivi Pro 多媒體觸控式顯示幕、12.3 吋全數位化 HD 虛擬儀錶板、Meridian 400W 數位化音響系統等高級配備。90 車型提供前後雙排 5 人座設定，後座支援 40:20:40 分離傾倒，行李廂標準置物容積為 297 公升。
內裝以現代數位化的方式呈現，中控台剛硬的水平線條搭配極簡的水平設計，同時門飾板上方的金屬飾板、鉚釘等設計元素則仍保留過去經典越野車致敬的意味。
方向盤左側新增安全系統快捷鍵，按下後可快速切換介面及模式。
12.3 吋全數位儀錶具備多種顯示模式且功能多元，整體介面尚稱華麗，但部份資訊直讀性仍有提升空間。
全彩 HUD 抬頭顯示器資訊量豐富，對照其身價列入標配相當合理。
ClearSight 電子後視鏡回歸標配之列。
11 吋 Pivi Pro 多媒體觸控式顯示幕，選單邏輯設計亦不難上手，只是流暢度若能再提升些將更趨完美。
Meridian 400W 數位化音響系統。
恆溫空調採用兩組旋鈕進行調節，並且整合駕駛模式、前座椅通風加熱的操作機能。
零碎置物空間設計算是多元，但有些部位使用上不算順手，而鞍座處具備手機無線充電板及提供箱內製冷功能。
全景式電動玻璃天窗與 Alpine Window 側窗為標準配備，具有相當優異的視野，若到戶外野營也能提供更優異的採光。
Windsor Leather 與 Robustec 耐磨材質雙前座 14/12 向電動調整座椅具有豪華品牌的水準，發泡棉相當柔軟舒適。
享有 X-Dynamic 專屬門檻踏板以驗明正身。
後排乘坐空間受惠優異的車高與車寬，一般成人乘坐起來並不會感到侷促，唯獨椅面設計支撐性略顯不足，但整體而言對應國內的道路環境已經相當足夠。幾乎全果嶺的設計在乘坐舒適度方面有加分的效果。
後座冷氣出風口下方提供兩組 USB Type-C 插孔。
後座行李廂空間標準狀態下為 297 公升，空間機能性自然不如 110 長軸版。而尾門採用無段式固定設計，在拿取物品時更能對應環境自由開啟。
尾門兩側均提供隱藏式掛勾設計。下方更設有電子氣壓懸吊控制介面。安全表現上，Land Rover Defender 全車系標準配備先進主被動安全科技，包含 ACC 主動定速巡航系統含車流排隊輔助功能、AEB 自動煞車輔助系統、High Speed AEB 高速自動煞車輔助系統、LKA 車道維持輔助系統、BSA 盲點偵測輔助系統、DSC 循跡動態穩定控制系統、HDC 陡坡緩降控制與上坡起步輔助系統等。
全車系標準配備先進主被動安全科技。
360 度 3D 環景顯影系統與 360 度停車輔助系統列為標準配備，對於如此龐大身型的它來說，相當實用。動力方面，2024 年式 Land Rover Defender 亦針對 Ingenium 3.0L 直列六缸雙渦輪增壓柴油引擎進行動力升級，性能數據從原先的 249PS/4,000rpm、570Nm/2,250rpm 提升至 300PS/4,000rpm、650Nm/2,500rpm。搭配 CommandShift 8 前速 ZF 手自排變速系統及四輪傳動，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.7 秒完成，最高極速為 191km/h，平均油耗為 12.1km/L。
Ingenium 3.0L 直列六缸雙渦輪增壓柴油引擎經過優化，輸出提升至 300PS/4,000rpm、650Nm/2,500rpm。
Terrain Response® 全地形反應系統的特色即內建多種模式，駕駛者僅需做出合適選擇，差速器鎖定、輪間電子限滑等工作一切交由電腦代勞即可。駕駛 Land Rover Defender D300 X-Dynamic HSE 上路，其直列六缸柴油引擎運轉精緻度相當優異，以一般消費者的角度來看不容易察覺出。而在經過調教後，在 2,500rpm 就能爆發 650Nm 峰值扭力，低速時就有相當充沛的加速力道；八速變速箱的換檔邏輯聰明，銜接亦順暢，車體噸位雖超過 2 噸，但俐落的車身穿梭市區相當愜意。選配的電子氣壓懸吊套件設定明顯側重舒適，遇坑洞回饋均屬柔軟一派，除了輾過較大斷差或遇連績不平路面將伴隨些微多餘晃動，其餘場合大致能提供優異行路品質。Terrain Response® 全地形反應系統的特色即內建多種模式，駕駛者僅需做出合適選擇，差速器鎖定、輪間電子限滑等工作一切交由電腦代勞即可，而本車還附有加力箱，整體具備一定 Off-road 能力。車艙隔音優異，不負豪華品牌身份，然而其 1,969mm 的車高及 6.0m 最小迴轉半徑，日常駕馭仍得稍加留心。
Land Rover Defender 車系在 2021 年初於國內發表後，無論是 110 長軸車型或是 90 短軸車型都受到臺灣消費者們的熱烈歡迎，並且於今年推出 130 加長車型，讓全車系的陣容更加完備。如今 2024 年式車系針對動力與科技配備進行重點升級，相信能讓更多有興趣的消費者入主。