▲1 月底抵台、報價 138 萬元　左駕中東版 Suzuki Jimny 5 door 已有貿易商引進

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國內貿易商近期傳出引進五門版 Suzuki Jimny 5 door 的訊息，開出新台幣 138 萬元的接單價，預計 1 月底到港。Jimny 五門版長寬高分別為 3,985mmx1,645mmx1,720mm，軸距為 2,590mm。在外觀上延續三門版方正稜角硬派外觀，再加上蚌殼式引擎蓋、方形輪弧等專為越野考量的設計，一眼就看出它的越野本格。車頭水箱護罩維持直立式五孔搭配網狀格的設計，圓形的 LED 頭燈更顯復古風格，其中外擴的輪拱更展現十足的越野風範。在車尾部分，後方提供了含同車色飾蓋的全尺寸外掛式備胎，尾門為側開式的設定，而尾燈與牌照框則設計於後保桿上。
配備部分提供自動啟閉 LED 大燈、Suzuki SmartPlay Pro+ 系統 9 吋多媒體觸控螢幕、定速巡航控制，並有六顆安全氣囊、斜坡起步輔助、ESP、陡坡緩降控制、倒車顯影和 ABS 等，但車輛引進的實際規格還有待新車到港後才能揭曉。
動力上，Jimny 五門版同樣搭載 K15B 1.5L 自然進氣直列四缸汽油引擎，於海外市場同樣搭配 5 速手排或是 4 速自排變速箱，可以產生 105hp 最大馬力和 134Nm 的峰值扭矩，以及 AllGrip Pro 四驅系統搭配機械加力擋設計 (提供 2WD-high、4WD-high 和 4WD-low 模式) 面對越野需求。
五門版 Jimny 車型於 2023 年 1 月首度亮相，可說是全球越野車迷們相當期待的產品之一，擁有更加充裕的空間來滿足載貨或乘人的需求。當然貿易商自辦引進新車的價格包含關稅、認證及廠商利潤都要車主吸收，已不再是討論 C/P 值範疇當中，但對於追加個人品味的多金買家而言，仍是一款相當有趣的購車選擇。