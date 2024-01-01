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傳承 8 個世代的經典　Volkswagen Golf將迎來 50 歲生日

▲傳承 8 個世代的經典　Volkswagen Golf將迎來 50 歲生日
▲傳承 8 個世代的經典　Volkswagen Golf將迎來 50 歲生日

7Car 小七車觀點

2024 年即將到來，而 2024 年對於 Volkswagen 來說是具歷史意義的一年，Volkswagen Golf 車系從 1974 年問世至今，將於今年正式迎來 50 歲生日，在我們進入 50 週年慶生活動以前，先帶領各位讀者了解一下 Volkswagen Golf 車系的歷史。

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Volkswagen Golf 堪稱是最經典的掀背車系，自 1974 年問世以來已發展出 8 個世代，最初以取代 Beetle 為目標，後續更衍生出 GTI 性能鋼砲、Variant 旅行車、Cabriolet 敞蓬車及 Jetta/Bora/Vento 房車等車型，成為品牌相當重要的銷售支柱。

第1代 Golf 於 1974 年問世 (1974~1983)，除了擁有俐落流暢的線條感，雙圓燈車頭讓人印象深刻，搭載現代化前輪驅動，延伸的車款包括1976年的Golf GTI、1979年的Jetta、1980年的Cabriolet，以及小貨車型Caddy，整個Golf家族陣容氣勢龐大。第2代Golf於1983問世(1983~1991)，除了軸距稍微加大，外觀與內部大致與第1代相同。1991 年 8 月第 3 代 Golf 正式問世(1991~1997)，第 3 代 Golf 維持厚實的 C 柱與高腰線特色，但是車身的邊角修飾較為圓潤、車身尺碼也再次放大，並將頭燈的造型由前兩代的圓形改為相稱的梯形，至此奠定日後 Golf 家族的設計語彙。1997 年第四代 Golf 正式問世(1997~2003)，第 4 代 Golf 在產品週期間一共生產了 430 萬輛，並在 2000 年 9 月時，達成了累積銷量突破 2,000 萬輛的里程碑。第五代 Golf 於 2003 年 9 月德國法蘭克福國際車展正式問世(2003~2008)，與前幾代的改變一樣，第 5 代 Golf 不僅車身尺碼再度放大，攸關車內空間的軸距也拉長到了 2,578mm，車室質感與配備也都獲得了提升，並開始廣泛地開始搭載 DSG (Direct Shift Gearbox) 雙離合器自手排變速箱，不僅可讓性能表現更為出色，也提升了油耗。第六代 Golf 於 2008 年法國巴黎車展問世(2008~2012)，依舊保有前代車型的輪廓、沿用 5 代 Golf 的底盤平台，但在當時 Volkswagen 首席設計師 Walter de'Silva 的操刀下，第 6 代 Golf 不僅線條更為流線，還加入了更多如：獨立橫柵式水箱護罩等歷代 Golf 的家族特徵。第 7 代Golf 於 2012 年法國巴黎車展正式問世(2012~2020)，第7代Golf導入MQB模組化底盤平台，雖然體型比上一代大，重量卻少了100公斤，在具備靈巧輕盈特性同時，亦兼具高度的硬體相容度。

而現行第八代車型原廠則於 2019 年推出全新大改款第八代車型，供應五門掀背及旅行車，將集團最新科技大量挹注，國內市場方面，台灣福斯汽車則於 2021 年 7 月 1 日正式引進第八代車型，並於 2023 年 11 月 1 日正式導入 2024 年式 Volkswagen Golf 全車系正式售價與規格配備，車型編成從原來 7 車型縮減為 5 車型，Golf 五門掀背版提供五種車型，車型編成及建議售價為 230 eTSI 智能特仕版(新台幣 112.8 萬元起)、 280 eTSI Style (新台幣 128.8 萬元起)、 280 eTSI R-Line(新台幣 139.8 萬元起) 、 GTI (新台幣 175.8 萬元起)和 R(新台幣 213.8 萬元起)，較 2023 年式調漲新台幣 1至 6 萬元。另外新年式也取消 2023 年式 230 eTSI Comfort 及 230 eTSI Life 2 個版本。而 Golf Variant 旅行車型則維持既有編成3車型，2024 年式的車型編成及建議售價為 280 eTSI Style (新台幣 135.8 萬元起) 、 280 eTSI R-Line (新台幣 146.8 萬元起)以及 R(新台幣 220.8 萬元起)，依車型不同與 2023 年式相比，全車系售價皆微幅調漲，另外中高階車型則升級原需選配之配備。

首先從預告圖來看，可看出全新小改款 Golf 車系將換上全新頭燈造型，並透過貫穿式導光燈條結合發光廠徽，提升車款科技感與辨識度。內裝方面具了解，全新小改款 Golf 應維持現行款大致格局，並針對中控螢幕進行升級，換上與全新世代 Tiguan 同款的大尺寸螢幕，中控台依據車型等級不同配備 12.9 吋或 15 吋多媒體 OLED 觸控螢幕，內部整合車輛的功能，下方保留部分實體按鍵。儀錶板採用 10.25 吋液晶螢幕，整體的顯示資訊也更加全面，提供導航、多媒體、限速提醒等功能。

Volkswagen Golf 車系問世將近半世紀，其經典的C柱造型設計成功受到全球市場青睞，在全世界 155 個市場中，銷量累積達 3,600 萬輛，成為全球車壇頗具代表性的掀背車款。而現行世代 Golf 也即將進行中期改款，相信將會以現行車型基礎結合更先進的配備，即便推出已有 4 年的時間，在同級市場當中仍具一定的競爭力。

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