▲完整復刻 R34、全球限量 36 台　Artisan GT-R 官圖亮相

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外觀方面，Artisan 將這輛 Nissan R35 GT-R 所有車身面板替換為碳纖維材料，減輕重量的同時增加車體剛性，並改造成 R34 Skyline GT-R 的外觀風格，不僅僅只有保險槓，還包括全新的LED頭尾燈組等車身要件。車身顏色選擇上，Artisan Vehicle Design 還提供眾多 GT-R 車型經典配色，如 Millenium Jade、Midnight Purple 和 Bayside Blue，而原廠也提供客戶進行特定的外觀配置，以達到極高的客製化。
進入車內，內裝整體鋪陳與 Nissan R35 GT-R 原車型可說極大改變，首先中控採用現代化大型觸控螢幕，同時配備新式儀錶板，以與原車型形成明顯區別。此外，Artisan 還運用大量 Alcantara 以及碳纖維材質，打造出兼具戰鬥與豪華的內裝。座椅方面，也從原廠換裝成碳纖維跑車化座椅。
動力方面，Artisan 原廠提供兩個版本 Track Edition 和 Ultimate Edition，並保留 Nissan R35 GT-R 原車型引擎，經原廠專業調教過後，前者可產生最大馬力 800 匹，後者則高達 1000 匹馬力的動力輸出，可說相當驚人。
原廠表示，目前該車尚於開發階段，但 Artisan GT-R 的正式原型車預計將於 2024 年底於 SEMA 車展公開亮相，隨後開始生產，全球限量 36 台，相信將造成一波相當大的話題。