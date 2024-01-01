▲雙動力、最入門僅約新台幣 75 萬 第九代 Toyota Camry (凱美瑞) 於中國大陸市場啟動預售

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廣汽豐田宣布第九代 Camry (凱美瑞) 正是在中國大陸市場啟動預售。全新世代 Toyota Camry (凱美瑞) 提供三車頭造型設計，SE 強調運動化造型，XSE 則是運動兼顧豪華氣息，LE 則扮演較前衛的角色。全車系前後燈具採用 C 字造型因應最新品牌設計語彙，車頭造型與現行 Prius 極為相似，車頭下方由大面積水箱護罩佔據，並分別以橫柵式與蜂巢狀樣式呈現；車側導入黑色車頂，足踏雙色鋁圈；尾部方面改變幅度則變化較小。輪圈方面，原廠這次提供 17 吋至 19 吋的尺寸，總計有 4 種造型來搭配。
內裝方面，材質將根據車型提供不同螢幕介面；駕駛前方配備 7 吋至 12.3 吋儀錶，中央設置 8 至 12.3 吋懸浮式液晶觸控螢幕，並可支援無限 Apple CarPlay 以及 Android Auto，擋風玻璃亦有投射式 AR 抬頭顯示器，中央螢幕下方的飾板為隱藏式觸控板，副駕駛部分帶有 64 色主動氣氛燈，可根據音樂節奏變化頂規車型更將搭載 10 吋 HUD 抬頭顯示器以及 JBL® Premium 環繞音響等。最後，全車系皆標配 Toyota Safety Sense 3.0 安全輔助系統。
全新第九代 Toyota Camry 採用 TNGA-K 平台打造，共提供 2.0L 自然進氣動力與 2.0L 油電混合系統 (第五代 THS 智慧油電系統) 兩種版本，油電車型官方更號稱擁有超過 1,000 公里以上的續航表現。