動力與配備全面升級　2024 年式 Land Rover Defender D300 X-Dynamic HSE 試駕

雙動力、最入門僅約新台幣 75 萬 第九代 Toyota Camry (凱美瑞) 於中國大陸市場啟動預售

▲雙動力、最入門僅約新台幣 75 萬 第九代 Toyota Camry (凱美瑞) 於中國大陸市場啟動預售
▲雙動力、最入門僅約新台幣 75 萬 第九代 Toyota Camry (凱美瑞) 於中國大陸市場啟動預售

7Car 小七車觀點

廣汽豐田宣布全新第九代 Camry (凱美瑞) 正式在中國大陸市場預售，提供汽油版以及油電混合雙擎兩款動力，入手價格最低為 17.38 萬人民幣 (約合新台幣  75.34 萬)，全車系總計多達 10 種車型供選擇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
廣汽豐田宣布第九代 Camry (凱美瑞) 正是在中國大陸市場啟動預售。
全新世代 Toyota Camry (凱美瑞) 提供三車頭造型設計，SE 強調運動化造型，XSE 則是運動兼顧豪華氣息，LE 則扮演較前衛的角色。全車系前後燈具採用 C 字造型因應最新品牌設計語彙，車頭造型與現行 Prius 極為相似，車頭下方由大面積水箱護罩佔據，並分別以橫柵式與蜂巢狀樣式呈現；車側導入黑色車頂，足踏雙色鋁圈；尾部方面改變幅度則變化較小。輪圈方面，原廠這次提供 17 吋至 19 吋的尺寸，總計有 4 種造型來搭配。

內裝方面，材質將根據車型提供不同螢幕介面；駕駛前方配備 7 吋至 12.3 吋儀錶，中央設置 8 至 12.3 吋懸浮式液晶觸控螢幕，並可支援無限 Apple CarPlay 以及 Android Auto，擋風玻璃亦有投射式 AR 抬頭顯示器，中央螢幕下方的飾板為隱藏式觸控板，副駕駛部分帶有 64 色主動氣氛燈，可根據音樂節奏變化頂規車型更將搭載 10 吋 HUD 抬頭顯示器以及 JBL® Premium 環繞音響等。最後，全車系皆標配 Toyota Safety Sense 3.0 安全輔助系統。

全新第九代 Toyota Camry 採用 TNGA-K 平台打造，共提供 2.0L 自然進氣動力與 2.0L 油電混合系統 (第五代 THS 智慧油電系統) 兩種版本，油電車型官方更號稱擁有超過 1,000 公里以上的續航表現。

Ford 打造多元產品陣容 歲末迎龍入主新車送好禮

Volkswagen T-Roc、Tiguan 配備再升級，現入主享早鳥優惠價！

完整復刻 R34、全球限量 36 台　Artisan GT-R 官圖亮相

傳承 8 個世代的經典　Volkswagen Golf將迎來 50 歲生日

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選