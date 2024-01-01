▲4 款車型等級 全新小鵬 X9 (XPeng X9) 正式上市

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小鵬汽車 (XPeng Motors) 正式宣布旗下最新型七人座 MPV 車型 X9 正式上市，全車系共規劃 4 個車型等級。小鵬 X9 基於未來科技塑型，打破現有 MPV 的中庸「方盒子」造型整車採用星艦設計語言，透過鋒芒外露的邊鋒折線帶來激進而優雅的車身線條，勾勒出家庭智慧出行新物種。突破性的採用了 21° 傾角的 A 柱，同時在不影響後部空間的前提下，大膽的採用了 23° 大傾角後風擋的溜背造型，配合全車 17 處的低風阻設計，實現了 0.227Cd 的超低風阻，帶來非常優異的能耗和續航表現。車身尺碼方面，官方公佈其長寬高分別為 5,293mm x 1,988mm x 1,785mm，軸距為 3,160mm。
作為 SEPA2.0 架構下的另一款重磅級策略產品，同時也是該架構下的旗艦級產品，X9 集小鵬最新智駕科技於一體，擁有同等級最大 7.7m² 套內面積。此外，第二排標配中央通道的舒適沙發，擁有同級領先的 180mm 中央通道，輕鬆實現車內二三排走動。除了透過中央通道上到第三排，還配備了從車外一鍵便捷進出三排的功能，第二排座椅擁有領先同級的 1100mm 超長電動滑軌，搭配超大進出空間高度，進入三排無需低頭，一鍵便捷進出。
車內第三排具備無段電動調整靠背 & 頭枕功能，靠背擁有 0-176° 調整範圍，幾乎可以放平，完全滿足不同身型家人的坐姿需求。同時，三排乘客可獨立控制空調，配備了頂部、腳部出風口，擁有專屬的充電接口與杯架，日常物品隨取隨用。另外還配備行業首創的冷熱一體式電動開閉冰箱，可在 0-50℃ 之間調整溫度，內部擁有 10.8L 容積，可容納 8 瓶 570ml 礦泉水。
底盤及動力方面，小鵬 X9 基於純電技術平台開發的前後一體式鋁壓鑄設計，後地板壓鑄力達到 12,000 噸，在 88km/h 高速尾部碰撞下，仍可做到碰撞力不侵入第三排座艙，全方位保障全家出行安全。全車系標配後輪轉向、轉彎直徑達到同級最小的 10.8m。智慧雙腔空氣懸吊系統，最大調整範圍可達 90mm，使用者可手動選擇不同的檔位改變車身高度，進而提升續航力、通過性、操控性等。