▲交出 4,700 輛新車 Fisker 品牌價值持續成長

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美國創新電動車品牌 Fisker 透露自 6 月開始銷售新車以來已交出 4,700 輛新車。Fisker 在去年 6 月才開始在北美市場交出第一批新車，直到 9 月和 10 月才開始大量交車。據官方表示，其 2023 年銷售持續成長，最後一季的新車交車量比第三季增加了 300% 以上。值得注意的是，雖然中間有遇到節省成本的措施而發生兩次放緩生產速度，但在 2023 全年度仍生產了 10,142 輛新車。
其交車的大部分新車是 Fisker Ocean One 首發版，其在美國的售價為 68,999 美元。12 月時也分別在加拿大和英國等新市場開放並推動預售。目前 Fisker 在全球 12 個市場進行販售。
Fisker Ocean 作為品牌的中型純電休旅車型，選用 FM29 平台打造，外觀上擁有非常豐富的設計元素，車頭配備高辨識度的 LED 大燈以及類似燃油車型的下氣壩，同時採用大量黑色設計元素以增添運動感。車側則可看到懸浮式車頂以及大量黑色防刮材質的應用，C 柱上更擁有方向燈的配置，增加夜晚安全性，並配備太陽能板車頂，用來增加可續航里程。
動力上全車系共分為 Extreme、Ultra、Sport 以及 One (首發特仕版) 等四種編成。Sport 作為最入門的等級，採用單馬達配置， 0-100km/h 可在 7.4 秒達成，續航達 440km；Ultra 車型更一舉將零百加速縮短至 4.2 秒，Extreme 則可在 3.9 秒破百，無論是在性能或者續航力部分都可說是該級距中相當具有競爭力的存在。
Fisker 執行長 Henrik Fisker表示，2023 年達成的目標代表著可觀的收入，隨著品牌將在 2024 年加快交車速度，我很高興能看到更快的成長速度。Fisker 擁有穩健的業務、相對較低的養護費用以及深受客戶喜愛屢獲殊榮的新車。非常期待 Fikser 品牌和團隊中的每個人在新的一年裡都能夠實現新里程碑和機會。