▲以 Plus Six 作為最佳代言人　Morgan 慶祝品牌成立 115 週年

我是廣告 請繼續往下閱讀
Morgan 品牌以推出復古車聞名，在擁有老式的外形結構上，其內部則有現代化的鋁合金底盤技術以及源自 BMW 技術的動力系統。而 Plus Six 1909 更針對引擎蓋鎖扣、儀表板、尾部車型飾板下方刻上專屬 1909 圖案，還將配備全新的鋁製迎賓條，上面將印有「Coachbuilt at Pickersleigh Road」字樣，提醒車主該車全手工打造的血統。
雖然 Plus Six 車系擁有多項現代化的技術，不過一直以來受限產品格局缺乏了現代新車應有的基本安全系統，因此在 2023 年開始生產的新車將新增 ESC 車身電子穩定控制系統，並加入安全氣囊以及制動力更優異的 AP Racing 卡鉗，雖然仍未提供 ADAS，但對於一部復古敞篷雙門跑車來說已足敷使用。
座艙部分，於 2023 年式開始導入了新式的液晶行車資訊幕，並加入由 Sennheiser 提供的材質、木紋飾板以及音響系統，大幅提升車內的豪華氛圍。同時在 Plus Six 車型上更首次應用副手套箱的設計，內部也提供一組隱藏式的 USB 插孔，而座椅造型與車門開關把手亦經過重新設計，帶來更優異的駕乘體驗。
Morgan 品牌自創廠迄今均堅持英國手工製造，在市面上注定是少數的車款，但高識別度的設計仍可足以吸引喜愛獨到品味的消費者目光，在國內亦有消費者支持，藉由總代理三一國際引入後，路上偶能也能巧遇到獨樹一格的英輪車款。