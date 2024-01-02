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以 Plus Six 作為最佳代言人　Morgan 慶祝品牌成立 115 週年

▲以 Plus Six 作為最佳代言人　Morgan 慶祝品牌成立 115 週年
▲以 Plus Six 作為最佳代言人　Morgan 慶祝品牌成立 115 週年

7Car 小七車觀點

英國手工跑車廠 Morgan 日前慶祝品牌成立 115 週年，並宣布 2024 年起生產之 Plus Six 車型將被稱作 Plus Six 1909，全車內外還將會融入特殊 1909 圖案來歡慶這個里程碑。

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以 Plus Six 作為最佳代言人　Morgan 慶祝品牌成立 115 週年
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Morgan 品牌以推出復古車聞名，在擁有老式的外形結構上，其內部則有現代化的鋁合金底盤技術以及源自 BMW 技術的動力系統。而 Plus Six 1909 更針對引擎蓋鎖扣、儀表板、尾部車型飾板下方刻上專屬 1909 圖案，還將配備全新的鋁製迎賓條，上面將印有「Coachbuilt at Pickersleigh Road」字樣，提醒車主該車全手工打造的血統。

以 Plus Six 作為最佳代言人　Morgan 慶祝品牌成立 115 週年
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以 Plus Six 作為最佳代言人　Morgan 慶祝品牌成立 115 週年
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雖然 Plus Six 車系擁有多項現代化的技術，不過一直以來受限產品格局缺乏了現代新車應有的基本安全系統，因此在 2023 年開始生產的新車將新增 ESC 車身電子穩定控制系統，並加入安全氣囊以及制動力更優異的 AP Racing 卡鉗，雖然仍未提供 ADAS，但對於一部復古敞篷雙門跑車來說已足敷使用。

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座艙部分，於 2023 年式開始導入了新式的液晶行車資訊幕，並加入由 Sennheiser 提供的材質、木紋飾板以及音響系統，大幅提升車內的豪華氛圍。同時在 Plus Six 車型上更首次應用副手套箱的設計，內部也提供一組隱藏式的 USB 插孔，而座椅造型與車門開關把手亦經過重新設計，帶來更優異的駕乘體驗。

以 Plus Six 作為最佳代言人　Morgan 慶祝品牌成立 115 週年
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Morgan 品牌自創廠迄今均堅持英國手工製造，在市面上注定是少數的車款，但高識別度的設計仍可足以吸引喜愛獨到品味的消費者目光，在國內亦有消費者支持，藉由總代理三一國際引入後，路上偶能也能巧遇到獨樹一格的英輪車款。

以 Plus Six 作為最佳代言人　Morgan 慶祝品牌成立 115 週年
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