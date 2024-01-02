▲歡慶誕生 50 週年　全新小改款 Volkswagen Golf 1 月底將於海外正式亮相

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圖為第八代現行款 Golf。首先從預告圖來看，可看出全新小改款 Golf 車系將換上全新頭燈造型，並透過貫穿式導光燈條結合發光廠徽，提升車款科技感與辨識度。內裝方面具了解，全新小改款 Golf 應維持現行款大致格局，並針對中控螢幕進行升級，換上與全新世代 Tiguan 同款的大尺寸螢幕，中控台依據車型等級不同配備 12.9 吋或 15 吋多媒體 OLED 觸控螢幕，內部整合車輛的功能，下方保留部分實體按鍵。儀錶板採用 10.25 吋液晶螢幕，整體的顯示資訊也更加全面，提供導航、多媒體、限速提醒等功能。
Volkswagen 表示，Volkswagen Golf 為品牌旗下的核心產品同時也是最經典的車型之一，Golf 一詞即代表了「暢銷車型」，自 1974 年問世以來已發展出 8 個世代，最初以取代 Beetle 為目標，後續更衍生出 GTI 性能鋼砲、Variant 旅行車、Cabriolet 敞蓬車及 Jetta/Bora/Vento 房車等車型，成為品牌相當重要的銷售支柱，在問世近 50 年間總銷售超過 3,700 萬輛。而為了慶祝 Golf 誕生 50 週年，Volkswagen 原廠將舉辦一系列慶祝活動，並將於 1 月底正式發表全新小改款 Golf，預售活動則預計於 2024 年春季正式展開。
國內市場方面，台灣福斯汽車則於 2021 年 7 月 1 日正式引進第八代車型，並於 2023 年 11 月 1 日正式導入 2024 年式 Volkswagen Golf 全車系正式售價與規格配備，車型編成從原來 7 車型縮減為 5 車型，Golf 五門掀背版提供五種車型，車型編成及建議售價為 230 eTSI 智能特仕版(新台幣 112.8 萬元起)、 280 eTSI Style (新台幣 128.8 萬元起)、 280 eTSI R-Line(新台幣 139.8 萬元起) 、 GTI (新台幣 175.8 萬元起)和 R(新台幣 213.8 萬元起)。另外新年式也取消 2023 年式 230 eTSI Comfort 及 230 eTSI Life 2 個版本。而 Golf Variant 旅行車型則維持既有編成3車型，2024 年式的車型編成及建議售價為 280 eTSI Style (新台幣 135.8 萬元起) 、 280 eTSI R-Line (新台幣 146.8 萬元起)以及 R(新台幣 220.8 萬元起)，依車型不同與 2023 年式相比，全車系售價皆微幅調漲，另外中高階車型則升級原需選配之配備。
至於全新小改款 Volkswagen Golf 國內市場方面，總代理台灣福斯汽車尚未透漏車款引進時程與詳細資訊，不過相信以 Golf 車系在台灣熱銷的表現，台灣福斯汽車應會以最快的方式導入國內，提供國內消費者最新的產品與科技，就讓我們一同期待全新 Golf 車系的到來吧!