▲2023 年第四季較前年同期成長逾 3 倍　MG 2023 年掛牌數突破 1.3 萬輛

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甫於前年 (2022) 9 月正式在台上市的 MG HS 車系，現今共有 1.5T 旗艦版(最大馬力 180 ps)、2.0T AWD 旗艦版(最大馬力 223 ps)、PHEV 馭電版(最大綜效馬力 291 ps)三款完整車型編成，憑藉著其前衛的外觀造型、充沛的動力輸出、高質感內裝鋪陳、新穎的科技配備與 Level 2 智慧駕駛輔助系統等多項特質，在上市後展現出相當強的競爭力。HS 車系 2023 年 12 月領牌數方面，三車型編程總計掛牌數共 1,160 輛，顯現出該車受國人歡迎的程度。
臺灣英倫莫里斯於去年 2023 年 8 月正式導入 MG ZS 車系，車型採 1.5 旗艦版的單一編成，建議售價為新臺幣 74.9 萬元起。而在 MG ZS 車系正式於國內上市後，立即得到市場熱烈的反應，銷售成績相較於 HS 車系可說不遑多讓。ZS 車系 2023 年 12 月領牌數方面，總計掛牌數共 494 輛，而該車型以「超規滿配」的產品策略，樹立了國產 CUV 配備新標竿，也帶動國產 CUV 市場的整體競爭力。
MG 品牌自 2022 年 7 月宣告重返臺灣市場後就以 HS 休旅車型打頭陣，並同時引進了 1.5 汽油版以及插電式油電混合車型 (PHEV)，上市後就受到消費者們的熱烈歡迎，話題性不在話下。而 MG Taiwan 台灣英倫摩里斯也強調，展望 2024 年，MG Taiwan 將持續提升顧客滿意度、維持透明化成交條件，並持續與中華汽車協調擴增產能，縮短車主候車時間。經銷拓點部份，MG 全臺服務據點已成長到目前共有 19 間展示中心與 23 間服務廠，2024 年也將持續拓展經銷網絡，提供消費者更佳的購車與保修體驗，朝向品牌登臺 5 年達成 50 間展示中心、60 間服務廠的目標邁進。