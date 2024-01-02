特企／SALINA紅酒鼓勵女性綻放魅力　享受生活每個時刻

瓶身藝術與女性的獨特魅力相結合 女人可以用從容自信的態度活出最真實的自我
SALINA 以藝術風格打造的瓶身搭配神秘妝感的女性形象，訴說著女人身上獨特的魅力與氣質令人沉醉。對SALINA而言，這不僅僅是一款紅酒，更是一種女性的生活態度：從容自在地活出最真實的自我，讓每一個女人的獨特成為綻放魅力的泉源，這瓶紅酒不僅是品味的享受，更是對女性在生活中展露魅力的致敬。
與五位風采獨具的女性共同綻放魅力
為了凸顯這款紅酒所代表的女性力量，鼓勵女性不再受限於大眾對美的傳統標準、大方展現自我，SALINA更邀請了五位網路人氣女性合作：不畏懼他人眼光以前衛裝扮霸氣展現自我的Drag Queen女王、熱愛旅行的大尺碼辣妹 Lulu、用有渲染力的歌聲唱出生活與自我的中性音樂創作者 Joyce、擁有開朗笑容與正向樂觀態度的人妻Amoy、紀錄穿搭日常的時尚正妹Leslie。看著她們以自己的方式發光發熱，就像品嚐SALINA紅酒多層次滋味般，令人沉醉。
品味西班牙風情 流傳150年的經典傳承
SALINA紅酒，來自西班牙最古老的法定產區之一：胡米亞（D.O.Jumilla）。這片土地擁有獨特的地理環境與氣候，交織出獨一無二的風土條件，這款紅酒出更自擁有150年悠久釀造歷史的西班牙酒廠，呈現出最純粹的西班牙風味。
SALINA 田帕尼優紅葡萄酒，來自貧瘠而布滿石灰岩土壤的田帕尼優，這款酒散發著優雅深沈的紅寶石色澤。帶有 D.O.Jumilla 獨特的風味，悠長的餘韻中融入濃郁的果香，讓每一口都如同一場味蕾的極致享受，留香於齒頰間，建議搭配肉乾與地中海料理。
而SALINA 慕合懷特紅葡萄酒，金黃色點綴的酒標如同藝術品一般，精緻的酒體呈現紅寶石色澤。品嚐起來是花香中帶有木質調風味，讓每一滴都猶如在花園中漫步。口感如絲般柔順優雅，推薦和肉類料理、上等起司、以及精選的堅果一起享用。
全球上市 高 CP 值紅酒掀起新風潮
在世界各地年銷量超過三百萬瓶的SALINA紅酒，魅力不僅止步於其獨特的瓶身與口感，更以令人驚艷的高性價比（建議售價：$359），使品味更貼近大眾。現已於亞洲與歐洲多個國家上市，台灣的銷售通路包括全聯、家樂福、美廉社、7-11（限定門市）、全家（限定門市）、萊爾富。
SALINA紅酒品牌誠摯祝福所有女性都能跳脫框架，選擇所愛、愛其所選，活出自我、活出精彩！讓 SALINA 的美好滋味與妳一起大膽秀出自我，做個令人沉醉的魅力女人！
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