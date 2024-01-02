▲預售價 228 萬元起　2024 年式 Land Rover Discovery Sport 預售正式展開

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外觀方面，全新 2024 年式 Discovery Sport 透過外觀的更新，讓 Discovery 家族 DNA 更凸顯出來。透過黑色對比色車頂、亮黑色 Discovery 徽飾、水箱護罩、側裙與後保險桿的點綴，展現出運動風格，並搭配前保桿三爪式飾件，構成 Discovery 代表性的設計。此外，車色方面，原廠更推出全新瓦雷澤藍（Varesine Blue）與 21 吋亮黑色鋁合金輪圈選配，則能更進一步滿足車主的個性化需求。
進入車內，全新 2024 年式 Discovery Sport 全面標配 12 吋數位儀錶板，採用全新設計的中控台則配置懸浮式 11.4 吋曲面式玻璃觸控螢幕。而全新的 Pivi Pro 資訊娛樂系統新增固定式的側邊設定欄位，能將常用的車輛控制功能例如：媒體、音量、空調溫度和導航等設定為快捷鍵，讓全車多達 90% 的功能操作可在兩次點擊之內完成。此外，Discovery Sport 亦提供 5+2 三排式座椅選項，寬敞的車室空間足以容納 7 人搭乘，並可選擇多種靈活的座位配置方式。當選配第三排座椅套件時，第二排座椅可提供 40:20:40 傾倒、椅背傾斜與前後滑移功能，完全傾倒後的行李廂空間更可擴充至 1,574L，能夠滿足各種類型的戶外探索活動需求。
安全科技與配備方面，2024 年式 Discovery Sport 全面標配 360 度 3D 環景攝影系統、ClearSight 對地視野功能與 ClearSight 電子後視鏡等車外監控攝影套件。ClearSight 對地視野啟動後，可於 11.4 吋中央觸控螢幕上顯示車底影像，ClearSight 電子後視鏡則可在行李廂滿載時，透過車頂攝影機提供清晰明亮的車後視野，讓駕駛時更加安心。
Land Rover Freelander 自 1997 年問世，作為品牌第一台單體式車體所設計出來的越野車型，也被原廠稱作世界首部 Compact LSUV，在那個中小型休旅還不流行的年代，於歐洲市場上市之後連續五年蟬連歐洲最暢銷四輪傳動車。歷時 15 年後，Freelander 車系由全新的 Discovery Sport 取代，外觀也從原先的方正造型轉化為飽滿圓潤，2019 年則進行小改款。而 Land Rover Discovery Sport 的問世，承襲了品牌英倫血統，以齊全的主、被動安全配備及充足的動力系統提供消費者的需求，5+2 座椅配置的靈活應用更使其成為 Compact LSUV 市場中不可或缺的存在之一，更可說是名副其實的全地形空間管理大師呢!