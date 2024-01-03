▲終於要來了 ! Scout 首款新車將於夏季登場

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Scout 首次透露將在 2024 年夏季揭曉新車資訊。按照 VAG 集團先賢的計畫，Scout 品牌最快將於 2024 年發表首款全新車型的原型測試車，並在 2025年開始試生產，預計最快於2026年在北美市場上市。而據報導指出，找上 Magna Steyr 協助來開發車款，重點將著重打造真正的越野車，以與 Ford Bronco和 Jeep Wrangler 等市場成熟的車款相互競爭。
Scout Motors 已在南加州 Columbia 建立首座製造工廠，預計將斥資 20 億美元，聘用多達 4,000 名員工。工廠預計將佔地 1,100 英畝 (4,451 平方公尺)，鄰近布萊斯公路及 77號州際公路，地理位置相當優越，可吸引南加州的理工學院的優秀人才，而全年產能預計可超過 200,000 輛。
產品布局部分，Scout預期延續傳統美式越野車的精神，主打純電 SUV 以及 Pickup 車型，而即將登場的車輛預計將是品牌首款的純電 SUV。
Scout 原是 International Harvester （萬國收割機公司）於 60 年代所推出的乘用車款之一，包含最初代的 Scout 80、以及Scout 800、Scout 810、Scout II、Scout II Terra 等車型，不過隨著母廠改組並更名為 Navistar 後，這款具有將近 20 年歷史的越野車也隨之退出市場，但剛硬的越野條件以及多用途的身分和設計，如可拆卸式的前擋風玻璃、車門或車頂、露營車套件等，成為後續其他車廠推出運動型休旅車與皮卡車效仿的對象，可說是美式越野吉普車的始祖之一也不為過。