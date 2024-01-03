▲滿足不同市場需求 據傳 Suzuki 將在印度推出更多休旅車款

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根據內部消息指出，代號為 Y43 的小型休旅可能會在 2026 年或 2027 年上市，市場主要對手將鎖定 Hyundai Exter、Tata Punch 和 Kia Clavis 等。就其車身尺碼部分，其應比長度為 3,995mm 的 Brezza 還要小，預計成為當地最新的入門 SUV，且入手價格將會更經濟實惠。
另一方面，更大的三排七人座 SUV 代號為 Y17，其最快將於 2025 年亮相，並配備 Hybrid 油電混合系統，其架構可能會與車長 4,345mm 的 Grand Vitara 共用基礎結構，但透過更長的車身可提供第三排座椅和行李廂空間。
Maruti Suzuki 首席執行長竹內久也表示，目前品牌在當地的產品陣容中沒有足夠豐富的 SUV 陣容，仍然存在空白，希望可以透過更經濟或更高級的產品來填補。另外他也指出如果消費者想要更大的 SUV 或者三人座休旅車，那麼 Suzuki 將滿足他們的需求。如果希望在小型車市場提供更多的 SUV，那麼將使 Suzuki 旗下的 SUV 產品更加豐富。
目前 Suzuki Grand Vitara 在印度、印尼、中東和南非等市場銷售。
Suzuki 目前在印度市場提供的 SUV 車型包含了 Brezza、Fronx、Grand Vitara 和五門 Jimny。另外還有不少跨界車，如 S-Presso、Ignis 和小型貨車 XL6、Invicto，但上述這些車款官方並未正式列為 SUV 車種。此外，Suzuki 也正式確認 eVX 概念車的量產版將於2025年上市，採用純電動力，為不斷壯大的 SUV 家族再添一員。