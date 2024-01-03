▲預計 2025 年開始服務 Rimac 將在今年推出自動駕駛計程車 !

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Rimac 早在 6 年前就已經開始推動自動駕駛技術，雖然目前對於使用的車輛和服務的具體細節仍處於保密狀態。但據了解 Rimac Project 3 Mobility 計劃已有獲得 Kia 的支持，Hyundai 及 Kia 於 2019 年共同購買了 Rimac 9000 萬美元的股份。
Rimac 無人駕駛計程車預計在今年會先於家鄉克羅埃西亞推出，隨後於 2025 年第三季在英國推動服務，同時在同年底於德國市場推出。官方表示，用於出租車的車輛將是基於安全性和舒適性而設計的全新平台的革命性車輛。先前 Rimac 曾使用舊款 Renault Espace 作為設計原型，因此新車有可能是以 MPV 車型為主。另外計程車的用戶還能夠透過智慧手機的應用程式控制車內所有資訊娛樂等功能。
Rimac 在 2018 年便開始研發自動駕駛技術。
對於一家以駕駛者為中心的超級跑車而聞名的公司來說，這次的計畫看似不合常理，但對於 Rimac 來說是完全合乎邏輯的。因為這都是品牌在未來計劃的一部分。據信，Project 3 Mobility 已與 5 個城市簽署了有關執行機器人計程車業務的協議，並正在與歐洲和世界各地等至少 35 個城市進行洽談。
Rimac 在 2021 年曾表示，外界將 Rimac 視為一家超級跑車公司，但我們還有許多其他事情正在醞釀之中，並且擁有更長遠的前景。我們認為新的移動工具將真正改變社會。就像手機不只改變了手機產業一樣。蘋果不僅顛覆了諾基亞，也改變了我們的生活。我認為我們將面臨的下一個重大變化是交通移動性。