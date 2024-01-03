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最快 2024 上半年登場！？　MG4 EV 偽裝車街頭捕獲

▲最快 2024 上半年登場！？　MG4 EV 偽裝車街頭捕獲
▲最快 2024 上半年登場！？　MG4 EV 偽裝車街頭捕獲

7Car 小七車觀點

在中華汽車於 2023 年 11 月 17 日公佈的法說會簡報中，提及旗下四輪車型在 2024 年內銷數量預估可達 6.6 萬台，另外更將推出中華菱利大改款、Eclipse Cross 特仕車以及 MG 全新車款。而下一款導入臺灣的車款已成為國內車市最備受討論的話題之一，本站近日收到熱心讀者「君豪」所提供的 MG4 EV (MG4 Electric) 偽裝車國內道路實拍照片，據傳聞該車最快將於今年上半年登場上市。

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最快 2024 上半年登場！？　MG4 EV 偽裝車街頭捕獲
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最快 2024 上半年登場！？　MG4 EV 偽裝車街頭捕獲
最快 2024 上半年登場！？　MG4 EV 偽裝車街頭捕獲
拍攝作者：君豪
外觀方面，MG4 EV 於海外屬於中小型五門掀背車款，長寬高分別為 4,287mm、1,836mm、1,516mm，具備 50：50 的均勻車身配重，車頭取消水箱罩設計，頭燈形狀類似於葉片，外部後視鏡、車體下緣使用黑色烤漆來點綴，後方配置了特殊設計的擾流尾翼以及全 LED 尾燈組。內裝整體鋪陳朝向現代簡潔風格的設計，另外也有規劃許多友善的置物空間，依照台灣英倫摩里斯汽車操作來看，高機率會標配 MG PILOT 2.0 Level 2智慧駕駛輔助系統及其他科技配備。

最快 2024 上半年登場！？　MG4 EV 偽裝車街頭捕獲
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最快 2024 上半年登場！？　MG4 EV 偽裝車街頭捕獲
拍攝作者：君豪
動力方面，海外規格 MG4 EV 採用 MSP (Modular Scalable Platform) 平台，搭配上汽集團所開發的 「One Pack」 扁平電池組，高度僅為 110mm，電池容量為 51 kWh 和 64 kWh，續航里程分別可達 350 公里和 450 公里，可分別輸出 125 kW (170ps、250Nm) 及 150kW (203ps、250Nm) 兩款輸出，0-100 公里/小時加速可分別在 7.5 及 7.7 秒內達成，而最高時速限制在 161 km/h。另外亦推出高性能的 XPOWER 車型，搭載雙電動馬達系統，透過前 201 匹馬力和後 228 匹馬力的電動馬達，綜效輸出達到 429 匹、600 牛頓米之譜，使其從靜止狀態加速到每小時 100 公里僅需 3.8 秒即可完成，另擁有動態轉彎控制系統，搭配電子差速器和智慧馬達控制系統，在車輛轉彎時能主動分配扭力輸出，使其在彎中更加穩定。

最快 2024 上半年登場！？　MG4 EV 偽裝車街頭捕獲
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拍攝作者：君豪
自中華汽車於 2022 年 7 月將 MG 品牌導入臺灣市場後，憑藉著當家休旅 HS 1.5T 旗艦版、PHEV 馭電版在 9 月正式上市一個月後，即繳出 2,500 張訂單佳績，陸續更導入 HS 2.0T AWD 旗艦版與 ZS 1.5L 旗艦版豐富產品陣線，於 2023 年第四季掛牌數達 5,292 輛，較去年同期成長超過三倍，同時全年總掛牌 13,791 輛。經銷拓點部份，MG Taiwan 全台服務據點已翻倍成長到目前共有 19 間展示中心與 23 間服務廠規模，2024 年也將持續拓展經銷網絡，達到設立 50 間展示中心與 60 間服務廠的願景。

最快 2024 上半年登場！？　MG4 EV 偽裝車街頭捕獲
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