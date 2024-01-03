▲最快 2024 上半年登場！？　MG4 EV 偽裝車街頭捕獲

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外觀方面，MG4 EV 於海外屬於中小型五門掀背車款，長寬高分別為 4,287mm、1,836mm、1,516mm，具備 50：50 的均勻車身配重，車頭取消水箱罩設計，頭燈形狀類似於葉片，外部後視鏡、車體下緣使用黑色烤漆來點綴，後方配置了特殊設計的擾流尾翼以及全 LED 尾燈組。內裝整體鋪陳朝向現代簡潔風格的設計，另外也有規劃許多友善的置物空間，依照台灣英倫摩里斯汽車操作來看，高機率會標配 MG PILOT 2.0 Level 2智慧駕駛輔助系統及其他科技配備。
拍攝作者：君豪
動力方面，海外規格 MG4 EV 採用 MSP (Modular Scalable Platform) 平台，搭配上汽集團所開發的 「One Pack」 扁平電池組，高度僅為 110mm，電池容量為 51 kWh 和 64 kWh，續航里程分別可達 350 公里和 450 公里，可分別輸出 125 kW (170ps、250Nm) 及 150kW (203ps、250Nm) 兩款輸出，0-100 公里/小時加速可分別在 7.5 及 7.7 秒內達成，而最高時速限制在 161 km/h。另外亦推出高性能的 XPOWER 車型，搭載雙電動馬達系統，透過前 201 匹馬力和後 228 匹馬力的電動馬達，綜效輸出達到 429 匹、600 牛頓米之譜，使其從靜止狀態加速到每小時 100 公里僅需 3.8 秒即可完成，另擁有動態轉彎控制系統，搭配電子差速器和智慧馬達控制系統，在車輛轉彎時能主動分配扭力輸出，使其在彎中更加穩定。
拍攝作者：君豪
自中華汽車於 2022 年 7 月將 MG 品牌導入臺灣市場後，憑藉著當家休旅 HS 1.5T 旗艦版、PHEV 馭電版在 9 月正式上市一個月後，即繳出 2,500 張訂單佳績，陸續更導入 HS 2.0T AWD 旗艦版與 ZS 1.5L 旗艦版豐富產品陣線，於 2023 年第四季掛牌數達 5,292 輛，較去年同期成長超過三倍，同時全年總掛牌 13,791 輛。經銷拓點部份，MG Taiwan 全台服務據點已翻倍成長到目前共有 19 間展示中心與 23 間服務廠規模，2024 年也將持續拓展經銷網絡，達到設立 50 間展示中心與 60 間服務廠的願景。
拍攝作者：君豪