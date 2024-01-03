▲上市優惠價新臺幣 105,800 萬元起 全新 SYM JET SL+ 正式上市

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圖中間為 SYM 三陽工業產品經理 Ivan 吳奕成 。在JET SL推出後，許多消費者都期待能推出更強大動力的版本，為了滿足市場上的需求，SYM 今日 (1/3) 選於桃園市大魯閣卡丁車場發表全新 JET SL+，採用全新升級 158c.c 水冷動力，同時針對車架、配備來進行強化，並開出新臺幣 105,800 萬元起的上市優惠價，並維持車款濃厚的賽事 DNA，全車以「控.制.馭」三項主軸為核心，進行全面的升級進化。
JET SL+ 在外觀上導入全新空力車頭造型，與銳利展翼式樣新款尾燈，從外觀就展露出操控氣息，同時雙黃警示燈、USB 3.0 充電座、彩色 LCD 儀表等實用性配備也沒缺席，不論是在賽道上或是每日的通勤路上都將成為騎士的好夥伴。
JET SL+擁有水冷同級距中最短的 1290mm 前後輪軸距，搭配同級最輕量的 127kg 車重，造就比以往車型更靈活的過彎表現。再加上 45.3° 的最大傾角與 A.L.E.H 零後仰懸吊技術，造就靈活的騎乘體驗。
配胎與安全科技方面方面，JET SL+ 延續 JET SL 的前輪 260mm 大碟盤+單向雙活塞卡鉗，搭配後輪 220mm 碟盤+對向雙活塞卡鉗，提供充足的制動力；同時搭載 BOSCH 10.3 ABS 系統與 TCS 循 跡防滑系統，JET SL+ 還將配胎升級為 MAXXIS R1N 性能胎，提升騎乘安全性與操控。
JET SL+ 升級 158c.c 水冷動力，最大馬力 15ps；最大扭力 1.43kg-m，搭配輕量化車身，0-100 公尺加速僅需 7.5 秒。並同步優化周邊傳動系統：更換新式強化皮帶、離合器提片加厚、齒輪箱強化與普利配重優化，可說改變幅度相當大。
JETS 車系向以來刁鑽的操控聞名，在賽道多處不同幅度的彎道當中，也帶來白牌速克達中水準之上的彎中穩定度，煞車手感與減速效果明顯就過往敏銳，在激烈操駕時更得心應手。JETS 車系自推出以來，銳利的動感外型以及運動賽車的形象深獲國內年輕族群的喜愛。此次 JET SL+ 的推出不僅將車輛的本質再度強化，相信對於喜愛追求配備、外型以及運動的消費者來說，JET SL+ 在同級之間確實有相當優勢的吸引力。