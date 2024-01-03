▲將導入 3.3 升直六動力　Mazda CX-90 現身環保署新車排放審驗資料

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Mazda CX-90 採用 Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture 後驅平台打造，外型輪廓在講求空間的基礎之下又多了一分動感。其車頭具有與 CX-60 相似的全新家族化車頭造型，保留 Kodo-Soul 家族化設計風格，但水箱罩面積再進一步放大提升氣勢，內部則選用直瀑式鍍鉻飾條點綴，外緣同樣與頭燈內部的 LED 導光條融為一體。而 CX-90 也採用 Mazda 新推的 Artisan Red 塗裝，並有 21 吋胎圈可以選擇。
車內一樣保有日式簡約的豪華風格，座椅採用三排布局，提供7 人或者 8 人的設定。中控台配有全數位化儀表板以及 12.3 吋中央多媒體螢幕，同時完整保留實體功能按鍵，雖然科技感不及電容觸控的方式，但卻利於行車時的操作。安全配備上自然標準配備 i-Activsense 駕駛輔助套件，提供主動巡航控制、主動緊急剎車和盲點偵測等系統。
動力方面，海外市場提供兩種規格，其中一款是 3.3 升 e-Skyactiv Turbo 直列六缸引擎，最大馬力可以發揮 340 匹和 500 牛頓米的峰值扭力，同時結合輕度混合動力技術來提高燃油效率。而另一款則是搭載 2.5 升四缸引擎的 PHEV e-Skyactiv插電式混合動力系統，搭配一顆電動馬達及 17.8 kWh 電池模組，最大綜效馬力為 323 匹，而全車系均標準搭載 AWD 系統及 8 速手自排變速箱，另外也標配車身平衡控制技術 (Kinematic Posture Control) 帶來更穩定均衡的車輛動態。
台灣馬自達汽車於 2023 年 10 月 31 日正式導入 Mazda CX-60，其中三款搭載 2.5L 縱置直列四缸引擎的 25S Elite 正式售價 118.9 萬元、25S Elite Plus 正式售價 129.9 萬元與搭載 i-ACTIV AWD 智慧四輪驅動系統的 25S AWD Exclusive 正式售價 139.9 萬元，而搭載 3.3L 縱置直列六缸渦輪增壓引擎及 48V 輕油電技術的 33T AWD Exclusive Sport 正式售價 168.9 萬元，消費者亦可加價 3 萬元升級 Premium Sport 或 Premium Modern 特仕內裝，滿足多樣的個人品味需求。