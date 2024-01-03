▲作為公共設施的環境維護車輛　西班牙市議會購入 4 輛 DFSK C31 輕型商用車

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C31 底盤車的車身尺碼長寬高為 4,600x1,635x1,960 (mm)，軸距則為 3,050mm，座艙後方長度為 2,900mm，最大載重為 1,380 公斤，底盤車部分最大載重為 915 公斤。配備方面，擁有前霧燈、車身同色車外後視鏡蓋、手動調整座椅、冷暖空調、USB/SD 音響、雙前座 SRS 輔助氣囊、ABS 防鎖死煞車系統及 ESC 車身動態穩定系統等。
動力配置方面，C31 底盤車採用 1,499cc 直列 4 缸自然進氣汽油引擎，於 6,000rpm 時可輸出 117hp 最大馬力，於 4,500rpm 時可輸出 15kg-m 峰值扭力，搭配 5 速手排變速箱及後輪驅動。底盤方面，C31 底盤車採用前獨立麥花臣式懸吊，搭配後葉片彈簧式懸吊，原廠採用的輪胎尺寸為 185R14LT。
臺灣市場方面，為衝刺年末銷售，DFSK 總代理合同興官方網站宣布「你買車我來養購車專案」開始實施。在本次「你買車我來養購車專案」優惠專案中，消費者即日起購買 DFSK 穩發商用車 (金穩發 S2.5t 與大穩發 S2.5t，共 2 款)，本月領牌加贈免費定期保養 4 次及 3 萬公里內煞車系統耗材（依保固專案內容為主）。
另外可再享豪禮三重奏，包含豪禮 1：6 大項安心延長保固，最高 4 年或 12 萬公里（依保固內容為主）、豪禮2：購買雙廂大穩發 S2.5t 汰舊換新最低 58.8萬元起，本月購車贈送 40 萬 24 期安心 0 利率再加贈價值 20,000 元配件（配件依經銷商配件為主）、豪禮 3：購買單廂金穩發 S2.5t 青年創業安心購車補助現金 3 萬元，汰舊換新最低 41.8 萬元起。