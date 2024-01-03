▲實現永續物流服務　聯邦快遞導入蓋亞 Rapide 3 電動商用三輪車

我是廣告 請繼續往下閱讀
聯邦快遞台灣區總經理朱興榮 (左) 與蓋亞汽車執行長韋逸斌 (右) 合影。Gaius Rapide 3 車身尺碼為 2500mmx1000mmx1900mm，採用三輪配置的車身結構，尾部擁有容量達 1,000升的貨箱，載重可達200公斤，一次載足比二輪機車多 5 倍的貨量。標準配備 ABS 防鎖死煞車系統、CBS 連動式煞車系統、倒車輔助系統、EPB電子式手煞車以及 35 度輔助轉彎傾斜系統，更搭載前後行車紀錄器、盲點偵測及倒車顯影系統。除了商用物流外，Rapide 3 亦可擔任冷鏈、執法、急難救護、公共設施維護和其他特殊領域的任務車輛
Gaius Rapide 3 搭載 14.5kW 磷酸鐵鋰電池配上最大功率高達 13kW 電動馬達，具有動力回充系統，續航里程可達210km，最高時速可達 90 km/h，若定速50km/h 行駛里程為180km，可支援 DC 與 AC 兩種充電模式，符合臺灣 CNS TES 快充規範及電動汽車車車規 (J1772, Type2) 充電協議，可使用 AC 交流充電 (110V, 220V) 轉接頭使用。另外還可透過智慧手機應用程式的車隊管理系統，即時掌握車輛所在地、里程、行駛路線、車輛狀況回報及停靠點等即時資訊，具備車輛診斷及解鎖操控功能，並提供一鍵報修之道路救援服務。
物流業是人們日常生活中相當重要的的一環，而近年又因為新冠疫情的爆發，使其成長突破新高，而國內向來仰賴傳統小型貨車以及雙輪機車來扛下重任，如今蓋亞汽車則提供國人及全球一個全新的選擇，Rapide 3 藉由高負荷及高機動性的優點，發揮 3 輪機車的潛在能力，未來想必能夠得到熱烈的市場反應。