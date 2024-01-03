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新增全新車色　2024 年式 NC750X、X-ADV、FORZA750 正式登場

▲新增全新車色　2024 年式 NC750X、X-ADV、FORZA750 正式登場
▲新增全新車色　2024 年式 NC750X、X-ADV、FORZA750 正式登場

7Car 小七車觀點

為了滿足國人對於二輪產品線的需求，Honda Taiwan 近日 (1/2) 正式發表全新 2024 年式 X-ADV、FORZA750、 NC750X 三款車型，正式建議售價分別為 X-ADV (新臺幣 50.8 萬元起)、FORZA750 (新臺幣 47.8 萬元起)、NC750X (新臺幣 40.8 萬元起)。其中 2024 年式 X-ADV 及 FORZA750 配有全新車色，帶給騎士更多元的風格選擇。

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X-ADV為一款具城市便利性的跨界車款，自 2017 年上市以來，以其造型風格與性能表現，在國內市場創造出相當不錯的成績。2024 年式 X-ADV 在外觀上，維持了動感的設計風格，並新增了全新車色 GP 紅，展現更強眼的外觀。動力方面，搭載 745cc 水冷式並列雙缸引擎，最大馬力為 57.8hp，最大扭力為 7.0kg-m，搭配 DCT 雙離合器變速系統，提供充沛的動力表現。操控性能方面，X-ADV搭載前 17 吋、後 15 吋的輪框，搭配倒立式前叉，提供穩定的操控性。2024年式 X-ADV提供三種車色，分別為 GP 紅、消光金屬黑、銥金屬灰，並預計 2024 年 1 月到港。

2024 年式 FORZA750 新增消光黑車色搭配金色輪框，搭配上大面積的風鏡設計有效降低風壓並減輕騎士的疲憊感，儲物空間方面，座椅下方可容納一頂全罩式安全帽，並配有 USB-C 充電插座及手套箱增添便利性。動力方面分別於 6,750 與 4,500 轉速下提供 57.8 hp 最大馬力與 7 kg-m 的峰值扭力，並具備標準、運動、雨天、自訂 4 種騎乘模式可供騎士選擇，所有的電控系統都能透過握把按鈕和 5 吋 TFT 儀表調整，同時更具備 HSTC 扭力循跡控制系統，提供完善的安全與操駕樂趣。2024 年式 FORZA750 提供三種車色，分別為消光單寧藍、消光金屬黑、銥金屬灰，配色可說相當多元。

而 NC750X 跨界的騎乘設定與車款設計提升了高速穩定性和操控性，讓騎士能夠應對各種路況。而 2024 年式 NC750X 維持基本架構，並提供兩種車色供選擇，分別為糖衣彩球紅、消光金屬黑，正式建議售價為新臺幣 40.8 萬元起，同樣的預計 2024 年 1 月到港。

Honda 預計 2030 年電動二輪車整車成本將降低50%。為了實現這一目標，將透過採用插電式充電電池、優化電池單元、採用通用模組帶提升採購及生產效率、以及透過專用工廠等進一步提高效率。同時為了持續推動二輪車的電動化，Honda 在 2021 年至 2025 年的 5 年內將投資 1,000 億日圓。並計劃於 2026 年至 2030 年的 5 年間投資 4,000 億日元，10 年間的總投資額達到約 5,000 億日元。

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