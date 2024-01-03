▲新增全新車色　2024 年式 NC750X、X-ADV、FORZA750 正式登場

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2024 年式 FORZA750 新增消光黑車色搭配金色輪框，搭配上大面積的風鏡設計有效降低風壓並減輕騎士的疲憊感，儲物空間方面，座椅下方可容納一頂全罩式安全帽，並配有 USB-C 充電插座及手套箱增添便利性。動力方面分別於 6,750 與 4,500 轉速下提供 57.8 hp 最大馬力與 7 kg-m 的峰值扭力，並具備標準、運動、雨天、自訂 4 種騎乘模式可供騎士選擇，所有的電控系統都能透過握把按鈕和 5 吋 TFT 儀表調整，同時更具備 HSTC 扭力循跡控制系統，提供完善的安全與操駕樂趣。2024 年式 FORZA750 提供三種車色，分別為消光單寧藍、消光金屬黑、銥金屬灰，配色可說相當多元。
而 NC750X 跨界的騎乘設定與車款設計提升了高速穩定性和操控性，讓騎士能夠應對各種路況。而 2024 年式 NC750X 維持基本架構，並提供兩種車色供選擇，分別為糖衣彩球紅、消光金屬黑，正式建議售價為新臺幣 40.8 萬元起，同樣的預計 2024 年 1 月到港。
Honda 預計 2030 年電動二輪車整車成本將降低50%。為了實現這一目標，將透過採用插電式充電電池、優化電池單元、採用通用模組帶提升採購及生產效率、以及透過專用工廠等進一步提高效率。同時為了持續推動二輪車的電動化，Honda 在 2021 年至 2025 年的 5 年內將投資 1,000 億日圓。並計劃於 2026 年至 2030 年的 5 年間投資 4,000 億日元，10 年間的總投資額達到約 5,000 億日元。