▲WLTP 續航里程 320 公里　小改款 2024 年式 Fiat E-Doblò 於歐洲部分市場開始接單

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小改款 2024 年式 E-Doblò 換上重新設計的前保險桿，具有下方銀色的護板設計，兩側上方則設有前霧燈。小改款 2024 年式 E-Doblò 車系在外觀部分，換上重新設計的前保險桿，具有下方銀色的護板設計，兩側上方則設有前霧燈，車側足踏 17 吋鋁合金輪圈，而側門維持滑動式設計，並具備可電動升降的車窗，車尾承襲先前可上掀式後擋風玻璃的便利配置。
小改款 2024 年式 E-Doblò 車系車尾承襲先前可上掀式後擋風玻璃的便利配置。內裝配備方面，小改款 2024 年式 E-Doblò 車系在中控台配備 10 吋 Uconnect 觸控式多媒體導航系統，支援 Apple CarPlay 及 Android Auto 智慧手機連結功能，還可選配主動式定速巡航系統。空間部分，在車艙內配備 3 張可獨立調整收折的第二排座椅，可讓載貨空間提升至最高 3,500 公升，而車室頂蓬還配置兩組置物箱，容量分別是 18 公升及 60 公升，至於透明式車頂也附設具有氣氛燈的 16 吋置物空間。
小改款 2024 年式 E-Doblò 車系在中控台配備 10 吋 Uconnect 觸控式多媒體導航系統，支援 Apple CarPlay 及 Android Auto 智慧手機連結功能。動力配置方面，小改款 2024 年式 E-Doblò 採用單具電動馬達驅動，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 11.2 秒完成，極速為 135km/h，在 WLTP 測試標準下具備 320 公里的最高續航里程，充電部分支援 100kW 直流快速充電，約需 30 分鐘可充至 80% 電量。此外， E-Doblò 也可切換 Normal (標準)、Eco (節能) 及 Power (高性能) 駕駛模式，而煞車動能回充則可透過方向盤後方撥片進行三段式調整。
小改款 2024 年式 E-Doblò 支援 100kW 直流快速充電，約需 30 分鐘可充至 80% 電量。E-Doblò 車系為 Citroën Berlingo 及 Peugeot Rifter 的雙生車型，在國內市場由總代理寶嘉聯合引進，但目前 Rifter 已暫停導入，而 Berlingo 車系分為乘用取向的 MPV 及商用取向的 Van 車款，滿足不同客群的需求。