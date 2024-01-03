▲WLTP 續航里程 320 公里　小改款 2024 年式 Fiat E-Doblò 於歐洲部分市場開始接單

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7Car 小七車觀點

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Fiat E-Doblò 小改款 2024 年式 E-Doblò 換上重新設計的前保險桿，具有下方銀色的護板設計，兩側上方則設有前霧燈。

Fiat E-Doblò 小改款 2024 年式 E-Doblò 車系車尾承襲先前可上掀式後擋風玻璃的便利配置。

Fiat E-Doblò 小改款 2024 年式 E-Doblò 車系在中控台配備 10 吋 Uconnect 觸控式多媒體導航系統，支援 Apple CarPlay 及 Android Auto 智慧手機連結功能。

Fiat E-Doblò

小改款 2024 年式 E-Doblò 支援 100kW 直流快速充電，約需 30 分鐘可充至 80% 電量。