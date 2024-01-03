▲韓流發威 Hyundai 及 Kia 於 2023 年全球銷量破記錄 !

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韓國汽車集團 Hyundai-Kia 公布 2023 年銷售表現成長。另外 Hyundai 汽車在 2024 年的計畫是在韓國銷售 704,000 輛新車，在其它海外市場目標則是銷售 3,539,000 輛，總計將有 4,243,000 輛的目標，在這當中也包含集團的豪華品牌 Genesis。
至於姐妹品牌 Kia 在 2023 年也取得了優異的標售成績，全球銷量成長 6.3%，達到 3,085,771 輛，創下全球銷售紀錄。其在韓國市場的需求成長 4.6%，達到 538,822 輛，海外市場則是成長 6.7%，達到 2,516,383 輛。另外 Kia 還單獨列出了特殊用途車輛銷量，擁有 3,932 輛的表現，比起 2022 年成長 45.7%。值得一提的是其中一款車型為 Niro Plus，該車是基於上一代車型，並針對租賃車和網路預約計程車而進行改造。
而在 2024 年的銷售目標方面，Kia 計畫在全球銷售 320 萬輛新車，其中韓國市場為 53 萬輛，海外市場為 263 萬輛，特殊用途車輛則為 7,000 輛。
不過可惜的是 Hyundai 及 Kia 都未透露未來的新產品，但目前小改款 Hyundai Tucson L 已經先行在韓國市場推出，在未來幾個月內將進入全球市場。另外其在韓國市場販售的小型休旅車 Casper 也有望推出純電車型，並會率先進軍歐洲市場。此外，Hyundai 在歐洲市場也將推出新款 Bayon，以及全新大改款 i30、Ioniq 7 等新世代產品。
Kia 方面近來也推出了新款 K5、Sorento 和 Carnival 等中期改款車型，同時專注在 EV3、EV4 和 EV5 電動車的布局。另外依據部分市場的需求，Kia 還將推出新款 K3 小型房車，在全球市場陸續推出新款 Picanto 等新產品。