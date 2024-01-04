▲最快 2 月亮相 第四代新款 Škoda Octavia 即將登場

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Škoda 正式預告新款 Octavia 即將登場。從這次官方公布的預告圖當中，可以確定的是新款 Octavia 的車頭將換上含有分叉的倒 L 形 LED 日行燈的設計，帶來較現行款更加侵略性的面貌。此外，原廠也透過車罩暗示新車的廠徽亦有發亮的效果，搭配 LED 燈條能進一步提升科技感受。從外媒曝光的間諜照也指出，新款 Octavia 將維持直瀑式的水箱護罩設計，同時保桿下方的氣壩造型亦有所不同，取消縱貫車身的護蓋設計，並於兩側導入進氣孔強化運動氣息。車尾部分也將針對後保桿造型，以及 LED 尾燈的燈組排列進行調整。
在車內格局方面，預期與現行款相差不大，但有望加入與第二代 Kodiaq 相同的 13 吋觸控螢幕，至於排檔座是否會改採在方向機柱側邊，則還有待官方公佈才能得知。
動力配置方面，新款 Octavia將延續現行的配置，提供 1.0 eTSI 與 1.5 eTSI 兩款輕油電汽油動力，以及 2.0 TSI汽油和 RS 性能車型。悉數動力均更加潔淨，並能符合歐盟七期排放的規範，而新車最快有望於今年 2 月正式亮相。
第四代 Octavia 在 2021 年底正式引進國內市場販售，豐富的科技配備和機能性頗受消費者的期待，不過在銷售初期遇到缺車的情形導致交車量一直不大，直到去年發表 RS 性能車型之後，在國內街頭的能見度則逐步增加。而相信在產能穩定後，在原廠發表新款車型後，Škoda Taiwan 應也會加快引進新車的節奏，替國內消費者帶來最新的產品。