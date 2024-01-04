▲拉力越野元素上身 Audi Q8 e-Tron Edition Dakar 德國限量 99 部登場

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Audi Q8 e-Tron Edition Dakar 於德國市場限量 99 部發售。此次登場的 Q8 e-Tron Edition Dakar 在德國市場開價 12 萬歐元，基於標準版 Q8 Sportback 55 e-tron quattro 基礎打造而成，採用雙馬達設定，具備 408ps、664Nm 的最大動力輸出，搭載 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，即便換上General Grabber AT3 越野輪胎，官方公佈其 0-100 km/h 加速仍舊可以在 5.9 秒內完成。
另外受到輪胎配置的影響，Q8 e-Tron Edition Dakar 的續航里程約為 487 公里，而標準 Q8 Sportback 55 e-tron quattro 的續航里程則為531 公里。另外為了提升越野時的通過能力，Q8 e-Tron Edition Dakar 的車高增加了 31mm，並且可以獲得 20 度的前進角，以及 26 度的離去角和 19 度的通過角，大幅改善標準車型僅有輕度越野能力的評價。當然對比採用分離式架構的休旅而言，Q8 e-Tron Edition Dakar 仍然不具備重度越野的實力，但 300mm 的涉水深度也可以輕鬆通過池塘、河流和小溪等地型。
Q8 e-Tron Edition Dakar 在德國市場限量販售 99 輛，全車外觀具備專屬的越野套件，車頂標準配備行李架，整體的升級方式就如同過往以 Avant 旅行車型衍生的 Quattro 跨界車種，只是車身形式從傳統的低底盤轎車換為高底盤設定的休旅車。Audi 還表示 Q8 e-Tron Edition Dakar 的推出不僅可以豐富旗下電動車款的陣容，亦可以與即將推出的純電 Defender 等競爭對手一探彼此的越野實力。