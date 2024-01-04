▲採雙排座椅 5 人座跨界車型設定　全新 Mazda CX-70 將於 1/30 正式亮相

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目前 Mazda CX-70 新車資訊仍相當有限，預計將採用與 CX-90 相同動力系統、相同平台，但車身尺碼略為縮小，並且採雙排座椅 5 人座跨界車型設定，定位上雖然與 CX-60 有些接近，但 Mazda 表示 CX-70 的產品特徵較為接近過去已停產之 CX-7，並會與 CX-60 有明確的產品區隔。
Mazda CX-90 動力上將提供兩種組合，一款為 3.3 升 e-Skyactiv Turbo 直列六缸引擎，最大馬力可以發揮 340 匹和 500 牛頓米的峰值扭力 ，原廠表示該引擎將是未來市售車型最強大的引擎，並能帶來另駕駛激賞的駕駛體驗和排氣聲浪，同時還將結合輕度混合動力技術，來提高燃油效率。另一款則是搭載 2.5 升四缸引擎的 PHEV e-Skyactiv 插電式混合動力系統，搭配一顆電動馬達及 17.8 kWh 電池模組，最大綜效馬力為 323 匹，而全車系均標準搭載 AWD 系統及 8 速手自排變速箱，另外也標配車身平衡控制技術 (Kinematic Posture Control) 帶來更穩定均衡的車輛動態。
日前，根據最新公佈的環保署新車排放審驗資料顯示，台灣馬自達汽車股份有限公司送測了全新的 Mazda CX-90 旗艦休旅，規格皆為搭載 3.3L 直列六缸引擎的車型，相信日後就會有正式導入的消息。
而台灣馬自達汽車亦於去 (2023) 年 10 月 31 日正式導入 Mazda CX-60，其中三款搭載 2.5L 縱置直列四缸引擎的 25S Elite 正式售價 118.9 萬元、25S Elite Plus 正式售價 129.9 萬元與搭載 i-ACTIV AWD 智慧四輪驅動系統的 25S AWD Exclusive 正式售價 139.9 萬元，而搭載 3.3L 縱置直列六缸渦輪增壓引擎及 48V 輕油電技術的 33T AWD Exclusive Sport 正式售價 168.9 萬元，消費者亦可加價 3 萬元升級 Premium Sport 或 Premium Modern 特仕內裝，滿足多樣的個人品味需求。