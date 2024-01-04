▲新臺幣 107.9 萬起 / 標配 10.25 吋中央資訊顯示幕　2024 年式 Mazda CX-5 正式在臺上市

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Mazda Motor Taiwan 總經理 劉建良。外觀方面，新年式 CX-5 20S 車型新增車身同色環車護板、19 吋銀色星芒分割式鋁圈 (亮銀)，CX-5 25T 2WD 車型導入直鋪式網格水箱護罩，CX-5 25T AWD 車型更加入前/後保險桿霧銀飾板以及 19 吋銀色星芒分割式鋁圈 (鈦銀)。20S Select Plus 以上車型更配置 ALH 高科技智慧型頭燈，具多光束動態遮蔽，確保行人與行車安全。
內裝方面，新年式入門車型即配備 10.25 吋中央資訊顯示幕、Bose 環繞音響、360 度環景輔助影像系統、前擋投影式全彩抬頭顯示器+智慧手機導航投影功能、手機無線充電裝置等。高規車型提供赤紅內裝縫線、NAPPA 真皮座椅、雙開啟模式電動天窗等。
動力方面，2.0 升自然進氣引擎維持 165ps/6,000rpm、21.7kgm/4,000rpm 的表現，而 2.5T 渦輪增壓引擎則擁有 230ps/ 5,000rpm 最大馬力與 42.8kg-m/ 2,000rpm 峰值扭力，均搭配 SKYACTIV-DRIVE 6 速手自排系統附 MAZDA 智慧駕駛模式選擇 (MAZDA INTELLIGENT DRIVE SELECT)、車輛動態管理系統 (SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS)、G力導引控制技術 (G-VECTORING CONTROL PLUS) 等。25T AWD GT Premium 則擁有 i-ACTIV AWD 智慧四輪驅動以及 Off-Road 循跡輔助功能。
作為品牌最倚重的銷售主力，現行第二代 Mazda CX-5 自 2017 年推出至今已是市場中相當成熟的作品，無論外觀、配備以及行路質感都擁有極高的水平，擁有許多同級對手所欠缺的東洋工藝美學，而回顧前幾年雖然面臨大環境多方挑戰，車系仍擁有亮眼的銷售數字。這次藉由新年式車型的推出，相信能再度刺激市場買氣。