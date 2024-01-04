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締造 Porsche 電動車歷史紀錄　Porsche 測試車手 Lars Kern 於紐柏林北環賽道創下 7 分 07

▲締造 Porsche 電動車歷史紀錄　Porsche 測試車手 Lars Kern 於紐柏林北環賽道創下 7 分 07
▲締造 Porsche 電動車歷史紀錄　Porsche 測試車手 Lars Kern 於紐柏林北環賽道創下 7 分 07

7Car 小七車觀點

Porsche 測試車手 Lars Kern 近日駕駛 Taycan 原型車以 7 分 07 秒 55 完成紐柏林北環賽道單圈挑戰，刷新自己創下的 Taycan 歷史紀錄。相較於他在 2022 年 8 月駕駛 Taycan Turbo S 所創下的單圈紀錄整整快了26 秒。

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與 2022 年 Taycan Turbo S 的紀錄相比，本次測試成績進步顯著，這部 Taycan 原型車抵達 Schwedenkreuz 路段前的平均速度較上次成績提升了 25km/h。而 Taycan 原型車在長達 20.8 公里的紐柏林北環賽道上充分展現其改款後擁有的優異性能。本次賽道測試完整影片將於今年 3 月中旬正式播出。

Taycan 是 Porsche 第一款量產純電動車，於 2019 年 9 月正式於海外亮相，車頭極為寬闊扁平，更強調俐落的雙翼弧線。車身輪廓以後掠的運動化線條作為主軸，營造出類 Coupe 車型的視覺效果，並擁有 0.22 的超低風阻係數。內收的後擋風玻璃以及雙翼突出的肩線提升了車尾視覺感受，呼應 Porsche 一貫的經典設計。此外 ，Taycan 也具備創新元素，如整合至車尾燈條具琉璃質感的「Porsche」字樣。

內裝方面，Taycan 採用獨立曲面設計的儀錶板構成前方中控台至高點，陳設以駕駛為中心並確保所需資訊一目瞭然。中央 10.9 吋資訊娛樂顯示幕與可選配的乘客顯示幕相結合形成黑色玻璃面板，視覺上與內裝融為一體。操作介面均為 Porsche Taycan重新設計，大幅減少實體按鍵與旋鈕，以直覺化觸控操作及語音辨識功能取代，僅須說出「Hey Porsche」指令即可啟動操作。內裝除了傳統皮革與布料材質外，更提供多種使用環保概念開發的材質來鋪陳。Taycan 也提供兩處行李廂：前行李廂具備 81 升的容積，後廂則提供 366 升。

Taycan 目前銷售排名前三的市場分別為美國、中國以及英國和愛爾蘭共和國，總共提供 Taycan 轎跑車、 Taycan Cross Turismo 和 Taycan Sport Turismo 三種車型，各自提供最多五種動力選項，並再搭配後輪或全輪驅動。擁有 513 公里的續航里程（WLTP）的 Taycan 4S 為續航里程最長的車型；在紐柏林環北賽道創下 7 分 33 秒佳績的 Taycan Turbo S 則是目前量產電動車最速記錄保持者。

國內市場方面，台灣保時捷於 2020 年 12 正式導入 Porsche Taycan 車系，而現今之車型編成及建議售價分別為 Taycan (新臺幣 402 萬元起)、Taycan 4 Cross Turismo (新臺幣 431 萬元起)、Taycan 4S (新臺幣 525 萬元起)、Taycan 4S Cross Turismo (新臺幣 531 萬元起)、Taycan GTS (新臺幣 605 萬元起)、Taycan Turbo (新臺幣 739 萬元起)、Taycan Turbo S (新臺幣 880 萬元起)。而 Taycan 的到來不僅對於 Porsche 品牌來說是邁向電動化的重要作品，對國內市場來說也為豪華電動車市場帶來不少的熱度，期待未來 Porsche 推出更多電動車產品，以打造新能源的未來。

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