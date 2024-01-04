▲純電科技再精進，續航力大提升！　2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin mo

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本次試駕車款為 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin Motor，建議售價為新臺幣 222 萬元起。新在哪裡？
●Twin Motor 車型換上更有效率的配置，由過往前、後軸各一具 150kW 的電動馬達，改為前軸 110kW 感應非同步馬達與後軸 190kW 第二代永磁同步馬達，總輸出功率 300kW 不變，馬達最大扭力由 67.3kgm 提升至 68.3kgm，0-100km 由 4.9 秒縮減至 4.8 秒。
●電池容量由 78kWh 提升至 82kWh (Single Motor 仍維持 69kWh)，續航里程由 465km 提升至 623km。
●快充功率 150kW 進化為 200kW (Single Motor 仍維持 150kW)，10% 至 80% 快充時間也由 37 分鐘縮短 28 分鐘。
●換上第三代半導體──碳化矽（SiC）和氮化鎵（GaN），以其適合高功率、高頻率及高溫度環境的應用，可減少 50% 電能轉換損耗、降低 20% 電源轉換系統成本，進而優化續航里程。
●One pedal drive 新增 Auto 功能，當前方未偵測車輛時會以滑行姿態、若偵測前方有車立即啟動動能回收機制，進而減少使用煞車機會，同時優化電能回充效益。
●PA II 智能駕駛輔助系統新增緊急停止輔助功能，若車輛感測到駕駛在啟用 PA II 過程中並無將雙手放在方向盤上，即會發出警告聲提醒，若兩階段多次提示後駕駛仍無任何反應，系統便會介入並逐步減慢車速，直至車輛停下，並隨即主動啟動危險警示燈。
外觀方面，Volvo XC40 Recharge 承襲 CMA 平台的車身比例打造電動車專屬外型，取消傳統水箱護罩改為空氣力學設計前飾板、車頭內置 31 公升前行李廂置物空間，並擁有更低車身高度與專屬 19 吋空氣力學鋁圈造型。車身尺碼為 4,440x1,873x1,651，軸距為 2,702mm。Ultimate Twin motor 車型更標配有 Pixel Technology 高階像素式頭燈、前霧燈。
無論是 XC40 Recharge 或 C40 Recharge，皆以純電車格本位打造電動車專屬外型，諸如取消傳統水箱護罩改為空氣力學設計前飾板。
標配 Pixel Technology 高階像素式頭燈，其具備主動轉向、水平高度自動調整及光形變化等功能。
車身尺碼為 4,440x1,873x1,651，軸距為 2,702mm。
擁有專屬 19 吋空氣力學鋁圈造型，試駕車配胎為 Continental EcoContact 6 (235/50R19)。
XC40 Recharge 車側上部如橫樑、窗框、後視鏡、行李架及車頂等處均採亮黑色鋪陳以營造視覺對比，而位於 C 柱的「Recharge」字樣則進一步突顯其純電身份。
專屬車尾銘牌，Twin 即代表雙馬達的高性能車型。內裝方面，XC40 Recharge 同樣保有家族化的北歐簡約家居風格，包括 12.3 吋數位整合資訊儀錶組、9 吋整合觸控螢幕中控台、手機無線充電功能、CleanZone 純淨車室系統、ECC 電子控制雙區恆溫空調及後座出風口、Microtech 座椅搭配 Nubuck 等都保持在標準配備之列。Google 車載資訊娛樂系統搭配 Google 電力里程智慧助理，依據個人駕駛習慣與使用狀況，即時預測可行駛里程或到達目的地剩餘電量，能適時提醒充電並搜尋最近的充電樁
內裝以結合生活為主要設計概念，其整體視覺風格頗為獨特。
方向盤三幅式造型不變，功能鍵視覺效果較平實，不過整體操作具備豪華品牌應有的抓握質感，後方無撥片。
標配 12.3 吋全數位儀錶，雖然整體顯示風格無法調整，但介面直讀性佳，亦兼具時尚風格，駕駛者若使用多媒體系統內建「Google地圖」進行導航時，路徑規劃將同步顯示至儀錶當中，對於實用性頗為加分。
中央 9 吋整合觸控螢幕中控台整合 Google 車載多媒體系統，其介面設計直覺易上手，觸控反應亦尚屬即時，並支援連網機制（車價內含 4 年免費流量）、OTA 更新及 Apple CarPlay，而功能性方面則可透過 Google Play 下載 App 進行擴充。
螢幕下方保留部分實體按鍵，操作上仍相當直覺。
雙馬達車型標準配置 Harman Kardon 頂級揚聲器，擁有 13 支揚聲器。實際聆聽其音場效果不俗，能適度提升乘車品質。
下方設有兩個 Type-C 插座以及手機無線充電板。
沒有啟動按鈕，只能夠透過選擇檔位喚醒車輛。
中央扶手除了置物槽之外，還提供可拆卸式垃圾桶。
座艙飾板為特殊幾何圖形。
標配有全景式電動天窗。
前座採用類麂皮、皮革搭配白色車縫線，並具備電調機能，實際體驗整體觸感偏硬，但舒適性、止滑效果均具備上乘水準，另外其坐姿偏高，能令人輕易察覺跨界身份定位。
門檻上貼有金屬 Recharge 字樣飾板。
後座膝部空間尚屬寬裕，頭部則相對「足敷使用」，而全景天窗（單/雙馬達車型均為標配）能適時提升視野開闊感。舒適性方面約莫屬中上水準，主要為椅背角度略顯陡直，結合偏硬的泡綿設定搭配缺乏下陷感的造型。
後排兩側擁有小型置物空間。
後座具備空調出風口及 USB-C 接孔，參照其車款定位算是合乎預期。
車頭內置 31 公升前行李廂置物空間。
行李廂容積 452 ～ 1,328L，實際體驗其內部開闊感合乎對中型跨界車款的預期，後座中央亦附有取物通道，而 Volvo 旗下車款常見的多功能底板也不缺席，下方更具備隱蔽置物空間，整體表現應可滿足買家所需。
電動行李廂尾門列為標配。安全科技方面，具有 ACC 主動車距控制巡航系統、PAII 智能駕駛輔助系統、LKA 車道維持輔助系統、RSI 路標顯示暨速限警示系統、BLIS 駕駛視覺盲點資訊系統 含 轉向輔助、CVW 車輛逼近警示系統、CTA 倒車車側警示系統、DAC 駕駛疲勞警示系統、Oncoming Lane Mitigation對向來車閃避輔助系統、交叉路口安全偵測、CWFAB 碰撞警示、RCWFAB 後方來車碰撞預防警示、PDFAB 行人偵測、CDFAB 單車客偵測、大型動物偵測、Run-off Road Mitigation衝出路面安全防護及輔助系統、RAB 後方偵測、可起步通知、HDC 陡坡緩降控制系統、HSA 陡坡起步輔助系統、WHIPS 頸椎撞擊防護系統、ERR 電子控制安全帶預先緊縮系統、360 度環車輔助攝影機附車頭 180 度視角輔助等豐富配備。
360 度環車輔助攝影機附車頭 180 度視角輔助。
駕駛層面能調整的項目主要為單踏板模式啟用與否，實際體驗將其維持關閉狀態較能營造如燃油車般的調性。動力方面，XC40 Recharge Ultimate Twin Motor 的電芯電量從 194Ah 提升為 202Ah，在同樣 27 個模組數量下將總電量由 78kWh 提升至 82kWh，同時快充電流由 400A 提高至 500A、OBC (車載充電器)直流快充最大功率由 150kW 進化為 200kW，10% 至 80% 快充時間也由 37 分鐘縮短 28 分鐘。由過往前、後軸各一具 150kW 的電動馬達，改為前軸 110kW 感應非同步馬達與後軸 190kW 第二代永磁同步馬達，總輸出功率 300kW 不變、但受惠於第二代永磁同步馬達扭力輸出更大助益下，總合最大扭力提升為 670Nm (最大馬力維持 408hp)，WLTP 續航里程亦提升至 623 公里。
XC40 Recharge 充電規格採用時下台灣最普遍的 J1772+CCS1，峰值充電功率 150kW，另外車主亦可透過人機介面調整充電電流、目標電量等進階設定。透過選擇檔位喚醒車輛並將其開上路，408hp 的純電系統所提供的強勁輸出使加速感受相當輕快，提速過程極為順暢，中高速的延伸能力也的確給人名符其實的感受，以一部小型休旅車來說，性能表現有著十足的說服力。雖然具有較長的避震行程，乘駕感受偏向舒適，但彎中仍可給予足夠的支撐力，搭配上電池賦予的低重心，就算車重將近 2 噸，在穿越連續彎道時車身的動態表現堪稱靈活。除此之外，無論是輪拱隔音、組裝品質均有達到豪華品牌應有的水準。單踏板駕駛模式 (One pedal drive) 經過優化升級，除加、減速皆可透過油門踏板進行操作外，新增 Auto 功能允許當前方未偵測車輛時會以滑行姿態、若偵測前方有車立即啟動動能回收機制，進而減少使用煞車機會，減少煞車盤磨損，同時優化電能回充效益，增加續行里程。
Volvo 率先車壇明確訂定將致力於 2030 年成為純電動汽車品牌，逐年推出多款全新電動化車型穩健落實目標，實現品牌永續經營精神。Volvo XC40 車系過去以來主打高規格安全性與歐化的乘駕特性，一直是品牌重要的金雞母，而 XC40 Recharge 作為切入電動車市場的開端，透過強大性能科技、車身重心配置與高剛性車體安全，提供臺灣消費者值得青睞的電車選擇。