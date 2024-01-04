▲純電科技再精進，續航力大提升！　2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin mo

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純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 本次試駕車款為 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin Motor，建議售價為新臺幣 222 萬元起。

純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕

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純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 無論是 XC40 Recharge 或 C40 Recharge，皆以純電車格本位打造電動車專屬外型，諸如取消傳統水箱護罩改為空氣力學設計前飾板。

標配 Pixel Technology 高階像素式頭燈，其具備主動轉向、水平高度自動調整及光形變化等功能。

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純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 車身尺碼為 4,440x1,873x1,651，軸距為 2,702mm。

純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 擁有專屬 19 吋空氣力學鋁圈造型，試駕車配胎為 Continental EcoContact 6 (235/50R19)。

純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 XC40 Recharge 車側上部如橫樑、窗框、後視鏡、行李架及車頂等處均採亮黑色鋪陳以營造視覺對比，而位於 C 柱的「Recharge」字樣則進一步突顯其純電身份。

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純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 專屬車尾銘牌，Twin 即代表雙馬達的高性能車型。

純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 內裝以結合生活為主要設計概念，其整體視覺風格頗為獨特。

純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 方向盤三幅式造型不變，功能鍵視覺效果較平實，不過整體操作具備豪華品牌應有的抓握質感，後方無撥片。

純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 標配 12.3 吋全數位儀錶，雖然整體顯示風格無法調整，但介面直讀性佳，亦兼具時尚風格，駕駛者若使用多媒體系統內建「Google地圖」進行導航時，路徑規劃將同步顯示至儀錶當中，對於實用性頗為加分。

純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 中央 9 吋整合觸控螢幕中控台整合 Google 車載多媒體系統，其介面設計直覺易上手，觸控反應亦尚屬即時，並支援連網機制（車價內含 4 年免費流量）、OTA 更新及 Apple CarPlay，而功能性方面則可透過 Google Play 下載 App 進行擴充。

純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 螢幕下方保留部分實體按鍵，操作上仍相當直覺。

純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 雙馬達車型標準配置 Harman Kardon 頂級揚聲器，擁有 13 支揚聲器。實際聆聽其音場效果不俗，能適度提升乘車品質。

純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 下方設有兩個 Type-C 插座以及手機無線充電板。

沒有啟動按鈕，只能夠透過選擇檔位喚醒車輛。

純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 中央扶手除了置物槽之外，還提供可拆卸式垃圾桶。

純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 座艙飾板為特殊幾何圖形。

純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 標配有全景式電動天窗。

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純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 前座採用類麂皮、皮革搭配白色車縫線，並具備電調機能，實際體驗整體觸感偏硬，但舒適性、止滑效果均具備上乘水準，另外其坐姿偏高，能令人輕易察覺跨界身份定位。

純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 門檻上貼有金屬 Recharge 字樣飾板。

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純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 後座膝部空間尚屬寬裕，頭部則相對「足敷使用」，而全景天窗（單/雙馬達車型均為標配）能適時提升視野開闊感。舒適性方面約莫屬中上水準，主要為椅背角度略顯陡直，結合偏硬的泡綿設定搭配缺乏下陷感的造型。

純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 後排兩側擁有小型置物空間。

純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 後座具備空調出風口及 USB-C 接孔，參照其車款定位算是合乎預期。

純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 車頭內置 31 公升前行李廂置物空間。

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純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 行李廂容積 452 ～ 1,328L，實際體驗其內部開闊感合乎對中型跨界車款的預期，後座中央亦附有取物通道，而 Volvo 旗下車款常見的多功能底板也不缺席，下方更具備隱蔽置物空間，整體表現應可滿足買家所需。

純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 電動行李廂尾門列為標配。

純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 360 度環車輔助攝影機附車頭 180 度視角輔助。

純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 駕駛層面能調整的項目主要為單踏板模式啟用與否，實際體驗將其維持關閉狀態較能營造如燃油車般的調性。

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純電科技再精進，續航力大提升！ 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕 XC40 Recharge 充電規格採用時下台灣最普遍的 J1772+CCS1，峰值充電功率 150kW，另外車主亦可透過人機介面調整充電電流、目標電量等進階設定。

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