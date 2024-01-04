最快 2 月亮相 第四代新款 Škoda Octavia 即將登場

純電科技再精進，續航力大提升！　2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin mo

▲純電科技再精進，續航力大提升！　2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin mo
▲純電科技再精進，續航力大提升！　2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin mo

7Car 小七車觀點

XC40 Recharge 首度亮相於 2019 年 10 月，臺灣市場則直至 2022 年 2 月引進，初期僅提供 P8 雙馬達車型，後來藉小改款版本導入之際，新增單馬達動力選項，成為品牌旗下近年來最備受矚目的作品之一。

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國際富豪汽車於 2023 年 9 月 13 日宣布導入 2024 年式 XC40 Recharge，主要針對電機系統進行優化，從而提高了續航里程和效率；車系編成提供 Plus Single motor 以及 Ultimate Twin motor 車型，建議售價分別為 191 萬元及 222 萬元。

純電科技再精進，續航力大提升！　2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕
純電科技再精進，續航力大提升！　2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕
本次試駕車款為 2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin Motor，建議售價為新臺幣 222 萬元起。
新在哪裡？
●Twin Motor 車型換上更有效率的配置，由過往前、後軸各一具 150kW 的電動馬達，改為前軸 110kW 感應非同步馬達與後軸 190kW 第二代永磁同步馬達，總輸出功率 300kW 不變，馬達最大扭力由 67.3kgm 提升至 68.3kgm，0-100km 由 4.9 秒縮減至 4.8 秒。
●電池容量由 78kWh 提升至 82kWh (Single Motor 仍維持 69kWh)，續航里程由 465km 提升至 623km。
●快充功率 150kW 進化為 200kW (Single Motor 仍維持 150kW)，10% 至 80% 快充時間也由 37 分鐘縮短 28 分鐘。
●換上第三代半導體──碳化矽（SiC）和氮化鎵（GaN），以其適合高功率、高頻率及高溫度環境的應用，可減少 50% 電能轉換損耗、降低 20% 電源轉換系統成本，進而優化續航里程。
●One pedal drive 新增 Auto 功能，當前方未偵測車輛時會以滑行姿態、若偵測前方有車立即啟動動能回收機制，進而減少使用煞車機會，同時優化電能回充效益。
●PA II 智能駕駛輔助系統新增緊急停止輔助功能，若車輛感測到駕駛在啟用 PA II 過程中並無將雙手放在方向盤上，即會發出警告聲提醒，若兩階段多次提示後駕駛仍無任何反應，系統便會介入並逐步減慢車速，直至車輛停下，並隨即主動啟動危險警示燈。

純電科技再精進，續航力大提升！　2024 年式 Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin motor 試駕
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外觀方面，Volvo XC40 Recharge 承襲 CMA 平台的車身比例打造電動車專屬外型，取消傳統水箱護罩改為空氣力學設計前飾板、車頭內置 31 公升前行李廂置物空間，並擁有更低車身高度與專屬 19 吋空氣力學鋁圈造型。車身尺碼為 4,440x1,873x1,651，軸距為 2,702mm。Ultimate Twin motor 車型更標配有 Pixel Technology 高階像素式頭燈、前霧燈。

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無論是 XC40 Recharge 或 C40 Recharge，皆以純電車格本位打造電動車專屬外型，諸如取消傳統水箱護罩改為空氣力學設計前飾板。
標配 Pixel Technology 高階像素式頭燈，其具備主動轉向、水平高度自動調整及光形變化等功能。
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車身尺碼為 4,440x1,873x1,651，軸距為 2,702mm。
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擁有專屬 19 吋空氣力學鋁圈造型，試駕車配胎為 Continental EcoContact 6 (235/50R19)。
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XC40 Recharge 車側上部如橫樑、窗框、後視鏡、行李架及車頂等處均採亮黑色鋪陳以營造視覺對比，而位於 C 柱的「Recharge」字樣則進一步突顯其純電身份。
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專屬車尾銘牌，Twin 即代表雙馬達的高性能車型。
內裝方面，XC40 Recharge 同樣保有家族化的北歐簡約家居風格，包括 12.3 吋數位整合資訊儀錶組、9 吋整合觸控螢幕中控台、手機無線充電功能、CleanZone 純淨車室系統、ECC 電子控制雙區恆溫空調及後座出風口、Microtech 座椅搭配 Nubuck 等都保持在標準配備之列。Google 車載資訊娛樂系統搭配 Google 電力里程智慧助理，依據個人駕駛習慣與使用狀況，即時預測可行駛里程或到達目的地剩餘電量，能適時提醒充電並搜尋最近的充電樁

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內裝以結合生活為主要設計概念，其整體視覺風格頗為獨特。
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方向盤三幅式造型不變，功能鍵視覺效果較平實，不過整體操作具備豪華品牌應有的抓握質感，後方無撥片。
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標配 12.3 吋全數位儀錶，雖然整體顯示風格無法調整，但介面直讀性佳，亦兼具時尚風格，駕駛者若使用多媒體系統內建「Google地圖」進行導航時，路徑規劃將同步顯示至儀錶當中，對於實用性頗為加分。
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中央 9 吋整合觸控螢幕中控台整合 Google 車載多媒體系統，其介面設計直覺易上手，觸控反應亦尚屬即時，並支援連網機制（車價內含 4 年免費流量）、OTA 更新及 Apple CarPlay，而功能性方面則可透過 Google Play 下載 App 進行擴充。
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螢幕下方保留部分實體按鍵，操作上仍相當直覺。
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雙馬達車型標準配置 Harman Kardon 頂級揚聲器，擁有 13 支揚聲器。實際聆聽其音場效果不俗，能適度提升乘車品質。
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下方設有兩個 Type-C 插座以及手機無線充電板。
沒有啟動按鈕，只能夠透過選擇檔位喚醒車輛。
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中央扶手除了置物槽之外，還提供可拆卸式垃圾桶。
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座艙飾板為特殊幾何圖形。
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標配有全景式電動天窗。
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前座採用類麂皮、皮革搭配白色車縫線，並具備電調機能，實際體驗整體觸感偏硬，但舒適性、止滑效果均具備上乘水準，另外其坐姿偏高，能令人輕易察覺跨界身份定位。
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門檻上貼有金屬 Recharge 字樣飾板。
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後座膝部空間尚屬寬裕，頭部則相對「足敷使用」，而全景天窗（單/雙馬達車型均為標配）能適時提升視野開闊感。舒適性方面約莫屬中上水準，主要為椅背角度略顯陡直，結合偏硬的泡綿設定搭配缺乏下陷感的造型。
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後排兩側擁有小型置物空間。
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後座具備空調出風口及 USB-C 接孔，參照其車款定位算是合乎預期。
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車頭內置 31 公升前行李廂置物空間。
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行李廂容積 452 ～ 1,328L，實際體驗其內部開闊感合乎對中型跨界車款的預期，後座中央亦附有取物通道，而 Volvo 旗下車款常見的多功能底板也不缺席，下方更具備隱蔽置物空間，整體表現應可滿足買家所需。
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電動行李廂尾門列為標配。
安全科技方面，具有 ACC 主動車距控制巡航系統、PAII 智能駕駛輔助系統、LKA 車道維持輔助系統、RSI 路標顯示暨速限警示系統、BLIS 駕駛視覺盲點資訊系統 含 轉向輔助、CVW 車輛逼近警示系統、CTA 倒車車側警示系統、DAC 駕駛疲勞警示系統、Oncoming Lane Mitigation對向來車閃避輔助系統、交叉路口安全偵測、CWFAB 碰撞警示、RCWFAB 後方來車碰撞預防警示、PDFAB 行人偵測、CDFAB 單車客偵測、大型動物偵測、Run-off Road Mitigation衝出路面安全防護及輔助系統、RAB 後方偵測、可起步通知、HDC 陡坡緩降控制系統、HSA 陡坡起步輔助系統、WHIPS 頸椎撞擊防護系統、ERR 電子控制安全帶預先緊縮系統、360 度環車輔助攝影機附車頭 180 度視角輔助等豐富配備。

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360 度環車輔助攝影機附車頭 180 度視角輔助。
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駕駛層面能調整的項目主要為單踏板模式啟用與否，實際體驗將其維持關閉狀態較能營造如燃油車般的調性。
動力方面，XC40 Recharge Ultimate Twin Motor 的電芯電量從 194Ah 提升為 202Ah，在同樣 27 個模組數量下將總電量由 78kWh 提升至 82kWh，同時快充電流由 400A 提高至 500A、OBC (車載充電器)直流快充最大功率由 150kW 進化為 200kW，10% 至 80% 快充時間也由 37 分鐘縮短 28 分鐘。由過往前、後軸各一具 150kW 的電動馬達，改為前軸 110kW 感應非同步馬達與後軸 190kW 第二代永磁同步馬達，總輸出功率 300kW 不變、但受惠於第二代永磁同步馬達扭力輸出更大助益下，總合最大扭力提升為 670Nm (最大馬力維持 408hp)，WLTP 續航里程亦提升至 623 公里。

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XC40 Recharge 充電規格採用時下台灣最普遍的 J1772+CCS1，峰值充電功率 150kW，另外車主亦可透過人機介面調整充電電流、目標電量等進階設定。
透過選擇檔位喚醒車輛並將其開上路，408hp 的純電系統所提供的強勁輸出使加速感受相當輕快，提速過程極為順暢，中高速的延伸能力也的確給人名符其實的感受，以一部小型休旅車來說，性能表現有著十足的說服力。雖然具有較長的避震行程，乘駕感受偏向舒適，但彎中仍可給予足夠的支撐力，搭配上電池賦予的低重心，就算車重將近 2 噸，在穿越連續彎道時車身的動態表現堪稱靈活。除此之外，無論是輪拱隔音、組裝品質均有達到豪華品牌應有的水準。單踏板駕駛模式 (One pedal drive) 經過優化升級，除加、減速皆可透過油門踏板進行操作外，新增 Auto 功能允許當前方未偵測車輛時會以滑行姿態、若偵測前方有車立即啟動動能回收機制，進而減少使用煞車機會，減少煞車盤磨損，同時優化電能回充效益，增加續行里程。

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Volvo 率先車壇明確訂定將致力於 2030 年成為純電動汽車品牌，逐年推出多款全新電動化車型穩健落實目標，實現品牌永續經營精神。Volvo XC40 車系過去以來主打高規格安全性與歐化的乘駕特性，一直是品牌重要的金雞母，而 XC40 Recharge 作為切入電動車市場的開端，透過強大性能科技、車身重心配置與高剛性車體安全，提供臺灣消費者值得青睞的電車選擇。

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入門就享頂級配備，24 年式 Mazda CX-5 107.9 萬元起有感升級不加價

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新臺幣 107.9 萬起 / 標配 10.25 吋中央資訊顯示幕　2024 年式 Mazda CX-5 正式在臺上市

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