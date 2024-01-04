▲同級唯一縱置引擎後驅 SUV，展現操控的堅持　Mazda CX-60 25S Elite Plus 試駕

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2023 年 10 月 12 日台灣馬自達正式展開 Mazda CX-60 預售活動，同月 31 日 Mazda CX-60 全車系正式在台上市，其中三款搭載 2.5L 縱置直列四缸引擎車型正式建議售價分別為 25S Elite (新臺幣118.9 萬元起)、25S Elite Plus (新臺幣 129.9 萬元起)、25S AWD Exclusive (新臺幣 139.9 萬元起)。而搭載 3.3L 縱置直列六缸渦輪增壓引擎搭配 48V 輕油電技術的 33T AWD Exclusive Sport 正式售價為新臺幣 168.9 萬元起，消費者亦可加價 3 萬元升級 Premium Sport 或 Premium Modern 特仕內裝，滿足個人品味需求。Mazda CX-60，以同級唯一縱置引擎後輪驅動 SUV 的車格定位以及極具競爭力的價格，獲得國內市場相當高的討論度與支持度，預售三週內即累積逾 500 張訂單，其中高階 33T AWD 輕油電性能車型，銷售比例更佔整體 35%。
※新在哪裡？
外觀：
●運用“Noble Toughness”設計語彙(強韌風格)，與品牌既有的“Kodo”魂動設計結合。
●25S Elite 入門車型採用 18 吋輪圈，其他中高階車型均搭載 20 吋輪圈。
●全車系標配電動折疊後視鏡。
●除 25S Elite，其餘等級均配備 LED 尾燈組、Hands-free感應式電動尾門。
●可加價新台幣 1 萬元選配「鋼鐵灰」或「雪幻白」車色，或加價新台幣 1.5 萬元選配「晶艷魂動紅」車色。
內裝配備：
●全車系標配 12.3 吋全數位多功能儀錶。
●基本配備 8 支揚聲器音響，25S AWD Exclusive 以上車型配備大型前擋投影式全彩抬頭顯示器、12 支揚聲器 BOSE® 環繞音響系統。
●標配 12.3 吋中央資訊顯示幕，支援無線 Apple CarPlay 及有線 Android Auto。
●全車系標配 Smart Keyless 免鑰匙感應系統、電子線傳排檔(附 Mi-Drive 智慧駕駛模式選擇)、方向盤換檔快撥片、雙區獨立恆溫空調系統、後座出風口。
●25S Elite 採用全手動皮質座椅，其餘等級車型改為真皮座椅(駕駛座十向電動調整並含記憶及電動腰靠，副駕駛座八向電動調整)。
安全科技：
●全車系標配 i-ACTIVSENSE 主動安全技術。
●25S AWD Exclusive 以上車型升級進階型智慧型頭燈 (ALH) 及前方橫向車流警示功能 (FCTA)。
●除 25S Elite 僅配備倒車顯影系統外，其餘車型均配備 360° 環景輔助系統。
動力底盤：
●Mazda 首款採用 Large Product Group 縱置後驅平台技術打造的車型。
●前懸吊為獨立雙 A 臂式，後懸吊為獨立連桿式。
●提供 2.5 升直四自然進氣汽油引擎與 3.3 升直六渦輪增壓汽油引擎選項，其中 3.3 車型具有 48V 輕油電系統。
●採用 Mazda 全新開發的 8 速手自排變速系統。
●Mazda 旗下 SUV 首度導入 KPC 車身平衡控制，當轉彎橫向 G 值超過 0.3G 時，系統會對彎內側後輪施加輕微制動，可讓後懸吊機械結構帶來減少側傾的效果。
外觀方面，Mazda CX-60 外觀導入全新設計「Noble Toughness」，外觀上保留 Kodo-Soul 家族化設計風格，水箱罩外緣與投射式 LED 頭燈融為一體，運動化 20 吋圈胎組結合更加修長流暢的車頭設計。來到車尾，狹長的 LED 尾燈內部取消 Mazda 慣用的環狀導光設計，車尾下方則採用四出尾飾管點綴，創造出跑旅風格。車身尺碼方面，Mazda CX-60 全長 4,745mm、寬 1,890mm、高 1,670mm，軸距為 2,870mm，屬於中大型級距，同時擁有 0.29Cd 低風阻係數。
本次試駕車款為 Mazda CX-60 25S Elite Plus ，建議售價為新臺幣 129.9 萬元起。
首度將經典魂動之翼結合日行燈營造視覺延伸感，搭配投射式 LED 頭燈，頗具設計質感。
採用大量黑化元素及蜂巢式水箱護罩設定，具一定質感表現。
外型縮短了前懸比重，雕塑出更加修長流暢的車身，使外觀比例更顯動感。
保險桿下緣採用黑色防刮材質，兼具實用與展現傳統休旅車風格。
Mazda CX-60 全長 4,745mm、寬 1,890mm、高 1,670mm，軸距為 2,870mm，其尺碼屬於中大型級距。
前葉子鈑上具有效仿通風口的造型，若為 33T AWD Exclusive Sport 車型則配有 INLINE 6 專屬車側銘版，提升整體視覺運動感。
後照鏡採用與車身同色烤漆妝點，下方可見環景鏡頭。
車側下方配置大量黑色防刮材質包覆，以保護車身。
Mazda CX-60 25S Elite Plus 標配星芒分割式鋁合金輪圈 (235 / 50 R20)，而本次試駕車礙於法規認證車緣故，故配置 18 吋槍灰色鋁合金輪圈。
車尾結合優雅細膩的日式造車工藝與全新進化的魂動設計，相當具精神感。
狹長的 LED 尾燈組內部取消 Mazda 慣用的環狀導光設計。
進入車室，Mazda CX-60 內裝採用全新日式「諧調」設計理念，將各式不同材質與紋理的元素融合在車艙之中，並提升整體內裝質感。入門的 CX-60 25S Elite 即標配 12.3 吋全數位多功能儀錶與 12.3 吋中央資訊顯示幕的雙大型顯示幕配置並結合車載娛樂裝置 Android Auto 與無線 Apple CarPlay、8 支揚聲器以及雙區獨立恆溫空調系統 (含後座出風口)。本次試駕的 CX-60 25S Elite Plus 更享有真皮座椅、駕駛座十向電動調整含電動腰靠調整功能 (含記憶)、副駕駛座八向電動調整功能、無線充電裝置、Hands-free 感應式電動尾門等。
車尾下方則採用四出尾飾管點綴，兼具質感的同時提供跑格氛圍。
車室內裝採用全新日式「諧調」設計理念，將各式不同材質與紋理的元素堆砌而成，將車內氛圍提升到了另一個全新的層次。
握感厚實飽滿三幅式多功能真圓方向盤，操駕起來相當得心應手。
配備 12.3 吋全數位多功能儀錶，畫質十分清晰明瞭，讓駕駛者可容易判讀。
由於本次試駕車為法規認證車，故配置的中控螢幕為 10.25 吋，而台灣消費者購入的 Mazda CX-60 則統一搭載 12.3 吋中央資訊顯示幕，同時更標配娛樂裝置 Android AutoTM 與無線 Apple CarPlayTM。
配有無線充電裝置面板，提供便捷的充電方式。
採用線傳式排檔，而排檔座側邊具有 360 度環景、電子手煞車、Auto-Hold 等實體按鍵。
中央扶手內部設有兩組 Type-C 電源口，提供乘客及駕駛多元的充電方式。
除了 25S Elite 採用全手動皮質座椅之外，其餘中高階車型皆為真皮座椅(駕駛座十向電動調整並含記憶及電動腰靠，副駕駛座八向電動調整)。
後車門開口角度將近 90 度，提供後方乘客便利的進出空間，且受惠於平整的車頂設計，後排乘坐空間相當寬敞，腳部空間也不會顯得壓迫。
後排標配冷氣出風口以及雙 Type-C 電源口。
空間機能方面，在標準 5 人乘坐之下，後行李廂容積為 570 公升，第二排放倒後可擴增至 1,726 公升。
尾箱側邊設有後座傾倒拉桿並配有 12V 電源口。
安全科技方面，Mazda CX-60 大量採用高強度車身結構，並於 A 柱下方/B 柱/後保桿採用最高達 1,800Mpa 的高剛性鋼材，能有效提升車輛抗撞能力；全車系亦標配完整 i-ACTIVSENSE 主動安全技術，並新增道路偏移防止系統 (ELK)，於行駛時速超過 60 公里時，系統會主動偵測行車道路路緣，當行車動線發生不正常偏移時，系統將透過儀錶板警示圖案、警示音與方向盤震動提醒駕駛，並進一步提供方向盤輔助力道以修正行車方向，降低行駛意外風險。25S AWD Exclusive 以上車型更配備前方橫向車流警示功能 (FCTA)，可於時速低於 10 公里時，自動偵測車頭左右視覺死角內的來車，輔以全數位多功能儀錶與中央資訊顯示螢幕的警示圖案與警示音提醒，避免碰撞事故發生；此外，進階型智慧頭燈 (ALH)，除了具備防眩遠光模式與於低速行駛可擴大近光燈照明範圍的廣角近光模式，更新增同級唯一的行人標記功能，在時速 20-80 公里間，系統將協助辨識並以燈束照射可能與車輛發生碰撞的行人，減低發生事故機率，讓駕駛樂趣得以紮實地建立在安全的基礎上。25S Elite Plus 以上車型搭載 360° 環景並升級 See Through view 超廣角影像輔助系統，可於時速 15 公里以下時啟動，運用車頭、車側及車尾的攝影機，即時提供 360° 環景影像，並因應不同行車狀態，提供 5 種視角模式，即使在狹窄的區域行駛、或駛入停車位時，也能讓駕駛清楚辨識車輛周遭環境，有效避免視覺死角產生。
配備電動後尾門並附有鎖門便捷鍵。
動力方面，作為全新開發的縱置後驅平台應用之首發車款，如本次試駕的 25S 25S Elite Plus 搭載 2.5 升直列四缸 Skyactiv-G 自然進氣汽油引擎，結合大量鋁合金輕量化材質，壓縮比為 13.0 : 1，可發揮 192PS@6,000rpm 最大馬力和 250Nm@3,000rpm 峰值扭力，搭配 SKYACTIV-DRIVE 八速手自排變速系統 (附 Mazda 智慧駕駛模式選擇)，平均油耗達 13.1 km/L。其 SKYACTIV-CHASSIS 底盤懸吊採用的是前獨立雙 A 臂、後多連桿的結構。
25S Elite Plus 以上車型搭載 360° 環景並升級 See Through view 超廣角影像輔助系統，可於時速 15 公里以下時啟動，運用車頭、車側及車尾的攝影機，即時提供 360° 環景影像，並因應不同行車狀態，提供 5 種視角模式，即使在狹窄的區域行駛、或駛入停車位時，也能讓駕駛清楚辨識車輛周遭環境，有效避免視覺死角產生。
採用縱置後驅平台技術，2.5L 縱置直列四缸引擎能輸出 192ps 最大馬力，並採用大量輕量化鋁合金材質且優化供油系統，使最大扭力峰值能於 3,000rpm 全數迸發，帶來線性且輕快的加速表現。
引擎蓋板可打開並展露這具縱置後驅的引擎配置，可說相當貼心。
駕馭 Mazda CX-60 25S Elite Plus 上路，其 2.5 升四缸引擎在平坦路面上的動力表現算是可圈可點，自然進氣可發揮隨傳隨到的性能，油門踩踏起來相當線性，其運動化底盤具備扎實的路感，懸吊阻尼設定偏軟但不易帶來側傾或是多餘的晃動，碎震處理大致良好，行經坑洞時較易產生彈跳。方向盤輔助力道設定得宜，低速時輕鬆易駕，高速時亦能保持一定水準的穩定性。變速箱表現上，搭載 Mazda 自行開發的 SKYACTIV-DRIVE 八速手自排變速系統，搭配電子控制多片式離合器取代傳統扭力轉換器，換檔邏輯與反應可說相當迅速，可感受出人馬一體的順暢感。
Mazda CX-60 25S Elite Plus 車型提供 Sport、Normal 兩種行車模式選擇。
乘坐質感方面，CX-60 對於噪音以及碎震抑制都在水準之上，懸吊系統經過顛簸路段時可將大部分的碎震吸收，並保持車身穩定性。而行駛於熱鬧的台北市區，車外的喧囂與車內的寧靜形成強烈對比，提供駕駛與乘客相當良好的移動品質。
整體而言，CX-60 25S Elite Plus 之外觀、內裝配備以及行路質感等方面皆達到相當高的水平，且擁有相較同級對手更佳的日系美學及工藝，價格優勢也是競爭對手所無法比擬的。而動力輸出方面總結來說對於日常代步為主的族群是相對足夠，但若對性能有更進一步追求的準車主，則可選擇 3.3 直列六缸渦輪增壓引擎搭配 M Hybrid Boost 48V 輕油電系統的 33T AWD Exclusive Sport 車型來滿足性能上的需求。