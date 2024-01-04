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比保時捷911 Dakar還稀有！Audi Q8 e-tron Edition Dakar展現粗獷氣息

▲ 比保時捷911 Dakar還稀有！Audi Q8 e-tron Edition Dakar展現粗獷氣息
▲ 比保時捷911 Dakar還稀有！Audi Q8 e-tron Edition Dakar展現粗獷氣息

Carture 車勢文化

SUV休旅車市場有越來越多人朝越野車的方向發展，這其實不是休旅車的專利而已，大家也可以看到跑車，像是藍寶堅尼Lamborghini Huracan、保時捷Porsche 911也都開發了限量了拉力車款，現在Audi也為了Q8 e-tron電動休旅車推出了Edition Dakar達卡拉力版本，加高了車身之外也換上了全地形輪胎，打造出粗獷越野的特殊形象。

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這幾十年來休旅車越來越熱門，而近年來更是往越野的方向發展，現在大家不想要一輛可以如轎車般平穩的SUV，市場似乎更喜愛的是擁有粗獷越野特色的車輛，進而讓許多品牌開發出像是藍寶堅尼Lamborhini Huracan Sterrato、保時捷Porsche 911 Dakar這類的越野跑車，而如果原本就身為休旅車的話，要變身成為越野式樣將會更加容易，像是Audi這輛Q8 e-tron Edition Dakar就是如此，原廠將這輛車加高之後擁有更好的越野表現，並且透過加寬並且換上全地形輪胎的方式，來讓這輛車更加吸引人。

這輛車是以雙馬達55車型為基礎進行更動，而不是頂級的三馬達SQ8，雖然車輛沒有像是達卡拉力廠車RS Q e-tron來得這麼誇張，但對比一般車款已經相當有張力，其動力系統一樣是402匹的最大馬力，而百公里加速來到5.8秒，但是換上General Grabber AT3全地形輪胎的時候，其百公里加速會略微退步至5.9秒，而續航里程部分也從本來的531公里退步到487公里，不過越野三角部分現在來到進入角20度、穿越角19度、離去角26度，並且有著300mm的射水深度，目前在德國市場販售，限量99輛，要價12萬歐元，折合台幣約408.4萬元。

換上了更寬的車體套件，整輛車看起來更有張力。
換上了更寬的車體套件，整輛車看起來更有張力。
涉水深度達到300mm，要開著他度過小溪也不是問題。
涉水深度達到300mm，要開著他度過小溪也不是問題。
打開車門還會有專屬的照地燈，彰顯限量特色。
打開車門還會有專屬的照地燈，彰顯限量特色。
車高提高之後越野表現也會進步，進入角20度、穿越角19度、離去角26度。
車高提高之後越野表現也會進步，進入角20度、穿越角19度、離去角26度。
其輪胎換成全地形輪胎之後，整輛車散發出粗獷的氛圍。
其輪胎換成全地形輪胎之後，整輛車散發出粗獷的氛圍。
車頂架上還有一個全尺寸備胎，一副要去叢林探險的樣貌相當有趣。
車頂架上還有一個全尺寸備胎，一副要去叢林探險的樣貌相當有趣。
充電蓋上還有著「edition Dakar」字樣顯現。
充電蓋上還有著「edition Dakar」字樣顯現。
限量只有99輛的身份，讓這輛車比起911 Dakar還要稀有。
限量只有99輛的身份，讓這輛車比起911 Dakar還要稀有。

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