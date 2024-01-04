▲ 比保時捷911 Dakar還稀有！Audi Q8 e-tron Edition Dakar展現粗獷氣息

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這幾十年來休旅車越來越熱門，而近年來更是往越野的方向發展，現在大家不想要一輛可以如轎車般平穩的SUV，市場似乎更喜愛的是擁有粗獷越野特色的車輛，進而讓許多品牌開發出像是藍寶堅尼Lamborhini Huracan Sterrato、保時捷Porsche 911 Dakar這類的越野跑車，而如果原本就身為休旅車的話，要變身成為越野式樣將會更加容易，像是Audi這輛Q8 e-tron Edition Dakar就是如此，原廠將這輛車加高之後擁有更好的越野表現，並且透過加寬並且換上全地形輪胎的方式，來讓這輛車更加吸引人。
這輛車是以雙馬達55車型為基礎進行更動，而不是頂級的三馬達SQ8，雖然車輛沒有像是達卡拉力廠車RS Q e-tron來得這麼誇張，但對比一般車款已經相當有張力，其動力系統一樣是402匹的最大馬力，而百公里加速來到5.8秒，但是換上General Grabber AT3全地形輪胎的時候，其百公里加速會略微退步至5.9秒，而續航里程部分也從本來的531公里退步到487公里，不過越野三角部分現在來到進入角20度、穿越角19度、離去角26度，並且有著300mm的射水深度，目前在德國市場販售，限量99輛，要價12萬歐元，折合台幣約408.4萬元。