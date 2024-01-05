連七年成長，2023 Volvo 銷量破萬台再破國內紀錄！
即便面臨後疫情時代、世界局勢動蕩的挑戰下，VOLVO 汽車在 2023 年台灣豪華車市依舊交出亮眼成績，在布建嶄新服務格局有成、新世代車款及新能源車的先進科技底蘊下，全年銷售達 10,147 輛、超過 10% 年成長率顯示國內市場對 VOLVO 汽車的喜愛與肯定。其中，產品陣列中的電動車款 XC40 Recharge、C40 Recharge 車系更擁有 145% 的躍進式成長，對於 VOLVO 穩健踏實朝 2030 純電豪華品牌目標進程決心與企圖，更是最佳的實力證明。
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綜觀 2023 年全球車市，在後疫情時代、地緣政治緊張與戰爭局勢下，依然面臨原物料上漲、晶片短缺的影響，VOLVO 汽車台灣分公司國際富豪汽車依然秉持深耕台灣豪華車市場決心，在深刻瞭解消費者需求與市場趨勢的前提下，積極導入新能源車如 XC40 與 C40 車型完整電動車陣線，提供更多的選擇給予台灣消費者，新能源車 PHEV 也進化為高電量版本帶來更趨近電動車的駕馭感受與實用性，加上持續革新 VRSE 5.0 符合瑞典原廠旗艦規格的展示暨服務中心建構，同時打造展間 DC 快充設施、與第三方充電業者合作等多方體貼車主的措施下，讓 VOLVO 汽車在 2023 年一舉突破萬輛銷售大關。
引領 VOLVO 破萬成績的前三大主力車型依序為 XC40(2,630台)、XC60(2,565 台) 與 XC40 Recharge(1,315台) 車系，其中 XC40 Recharge 車系更大幅成長 101%(2022 年 653 台→2023 年 1315台)、C40 Recharge 車系亦從2022 年的 53 台成長為 417 台(年增率 687%)，此一電動車熱銷情況，更是對品牌積極布電、打造純電生活圈、經營電動車市場的最佳回饋。
展望來年，破萬銷售是里程碑，但更代表 VOLVO 汽車承諾與責任的另一個起點，國際富豪汽車也將持續與瑞典原廠同步朝純電品牌目標邁進，導入全球最新發表的 EX30 與 EX90 車款，布建完整電動車陣線，同時也因應不斷成長的車主，提供一流貼心、專業熱誠及尊榮不凡的服務水準與量能，建構全新據點、升級既有據點不間斷，讓源自北歐斯堪地那維亞的獨到魅力，全方位滿足台灣消費者的想像與期望。