▲Gogoro 達成 2023 十大里程碑，海外與台灣市場再創精彩篇章

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- Gogoro 生態系用戶數突破 280 萬，服務版圖遍及全球 45 個城市、支援超過 55 款電動機車；印度發表首款當地製造的電動機車，菲律賓首家全球體驗中心開幕、進入大眾市場，韓國、新加坡深化產業合作
- Gogoro 生態系用戶突破 280 萬大關1，服務版圖遍及全球 45 個城市、支援超過 55 款電動機車
- 作為全世界最大、佈建最廣泛、用戶數最多的智慧電池交換能源網路2，Gogoro Network 已在全球建置超過 501 個 GoStation 電池交換站，服務商用客戶與一般大眾。
- 印度：加速推動全球最大的二輪機車市場永續轉型，發表首款於印度境內生產製造的智慧電動機車 CrossOver GX250，將率先作為商用車隊投入物流、叫車、外送等領域，並預計於 2024 年下半年對一般大眾發售。
- 菲律賓：正式進入菲律賓大眾市場，開設海外首間 Gogoro 全球體驗中心，於馬尼拉開售智慧電動機車。
- 韓國：與韓國 Bikebank 合作建置超過 180 個電池交換站，遍佈韓國 18 個城市，持續為韓國消費者帶來創新便利的電動機車與電池交換體驗。
- 新加坡：攜手 Jardine Cycle & Carriage、外送平台 foodpanda，展開電動機車與電池交換系統試點計畫，滿足配送的最後一哩需求，實現「2030 年新加坡綠色發展藍圖」的永續目標。
- Gogoro 與 MUJI無印良品重磅推出全新聯名系列，由國際知名設計大師深澤直人親自操刀配色，上市不到半年已熱銷破萬台，創下 2023 年 Gogoro 新車上市最亮眼表現，更帶動 Gogoro VIVA 較 2022 年成長兩成。舒適騎乘體驗與無印經典美學成功出圈，八成車主為首次入手 Gogoro 車款，女性車主佔比高達 65%。聯名系列中，「原色棕」車款最受歡迎。
- Gogoro CrossOver 以首款二輪跨界休旅之姿上市，具備全地形車架、四階段寬敞空間、可變座椅、26 個外掛鎖點、高達 7.6 kW 動力、TCS 循跡防滑系統、定速巡航等特色，自由變換不同移動場景，滿足都會生活與休閒樂趣。至今訂單累積破千張，超過七成的車主為男性，並有近七成車主選擇高階版本 CrossOver S。
- Gogoro 發表「Apple 錢包機車鑰匙」，成為全球第一個支援 Apple 數位鑰匙的二輪品牌，並支援 Apple「尋找」(Find My) 功能，使用 Apple 裝置就能啟閉、定位車輛。上線不到兩個月，已啟用 12 萬張「Apple 錢包機車鑰匙」。
- 2023 年電動機車銷量前六名均為 Gogoro 車款： Gogoro VIVA MIX、Gogoro VIVA、Gogoro Delight、Gogoro SuperSport、Gogoro VIVA XL、Gogoro Premium。
- Gogoro Premium 2023 年銷量較 2022 年增長 40%，是年度銷量成長幅度最大的 Gogoro 車款。
- Gogoro 女性車主佔比達 57%，是台灣機車市場四大主流品牌中，女性車主佔比最高的機車品牌5。
- 最受女性歡迎的 Gogoro 車款前三名6：Gogoro VIVA MIX、Gogoro Delight、Gogoro VIVA。
- 最受男性歡迎的 Gogoro 車款前三名7：Gogoro VIVA MIX、Gogoro SuperSport、Gogoro VIVA XL。
- 全台建置超過 2,583 個 GoStation 電池交換站、12,472 個機櫃9、115,228 個電池交換槽，相當於平均每站就擁有45 個槽數。全台 70% 機櫃已升級為 GoStation 5.0，具備充電效率更高、雙倍快充、可雙向充放電、支援調頻備轉的特性。
- 逾三成 GoStation 佈建於連鎖便利商店和量販超市旁，真正深入大眾日常生活圈；六都 GoStation 總數更是加油站的 1.28 倍10。
- Gogoro Network 至今已有超過 5.2 億次的電池交換次數，每日平均完成超過 42 萬次電池交換；逾 130 萬顆智慧電池投入服務，還以每月平均增加 12,000 顆全新電池的速度，不斷擴充服務量能。
- 已優化 70% GoStation 站點換電動線與環境，讓換電空間更友善便利；並已針對十分之一的熱門站點進行供電擴充，電力提升增幅達到 15%11。此外，道路交通標誌正式新增電池交換站的專屬牌面，並已在全台九個縣市完成設置，凸顯電動機車設施的重要性。
- 達成中橫東進西出，位於花蓮縣秀林鄉中油關原加油站的 GoStation 已正式上線服務，滿足騎士熱血壯遊的夢想。
- 隨到隨修、深入鄰里的「Gogoro 社區店」超標達成 200 間，從北到南涵蓋 19 個縣市，更插旗離島金門。新北市中和區的威利電動機車獲選車主滿意度最高的 Gogoro 社區店，專業品質與親切服務令車主大呼貼心。全台Gogoro 服務據點總數翻倍至 358 家，建立起綿密的電車服務商圈。
- 全台首間「Gogoro 城市概念店」座落新竹竹東，與新竹循環經濟永續設計品牌「春池玻璃」 x 知名空間設計團隊「彡苗空間實驗」合作，打磨出獨一無二的透明系玻璃門市，充分展現新竹近百年玻璃工藝底蘊與傳統客家文化，更首次導入客語服務，以全球永續規格打造賞車、購車之餘的在地創新體驗。
- 與 Uber Eats 再次跨界合作，共推近 10 億新台幣價值的「綠色永續外送方案」，協助外送合作夥伴選用綠色運具，購車、養車更輕鬆。透過專屬購車、電池資費與減碳獎勵方案，Uber Eats 外送合作夥伴最高可省下$70,800 元。Uber Eats 期待藉由與 Gogoro 的合作，目標於 2025 年將外送綠色里程提升一倍，達到 40%。
- 與遠傳電信合作開發「智慧交通號誌不斷電系統」，讓智慧電池成為即時電力備援，確保交通順暢運作，至今已在台北市及嘉義市超過 200 個重要路口完成系統建置。
- 攜手創新能源服務及虛擬電廠龍頭 Enel X（義電智慧能源），部署全台逾 1,000 個電池交換站點、2,500 座機台加入 Enel X 虛擬電廠，將參與台電電力交易平台的電力輔助服務。當電網失衡時，GoStation 能夠安全降載、或在必要時饋電至電網，使其維持穩定運作。此為全球第一個整合虛擬電廠與電池交換能源網路的商轉成功案例。
- Gogoro Network 智慧電池為設於全台四縣市的 950 個智慧停車柱提供電力，打通無紙化與自動化停車管理、以及穩定電源供給的最後一哩路，提高維運效率與停車格週轉效益。
- Gogoro Rewards 點數獎勵計畫上線一年已吸引 35 萬人使用，台新 Gogoro Rewards 聯名卡發卡量更突破 11 萬張，隨時隨地消費就能自動累積 Gogoro Smart Points 點數，並直接用於折抵 Gogoro 生態系中所有消費，大幅降低電動機車進入門檻與總體擁有成本。
- Gogoro Rewards 至今已發出 2 億點數，其中 57% 來自聯名卡消費回饋、43% 來自 Gogoro 銷售與服務回饋。共有 1 億 1,400 萬點數用於直接折抵資費帳單，佔已使用點數的 80%，加上「綠點」動態折價與 Gogoro Rewards 點數折抵，每位車主平均每月可享受最低 66 折的資費帳單折抵優惠。
- GoShare 移動共享服務創造近 4,000 萬騎乘次數，2023 年平均每三秒就租借出一輛。
- 用戶數達 220 萬，26 - 35 歲通勤族群是主力，全台最熱門租借區域是台北市松山區微風廣場。
- GoShare for Business 企業方案服務員工數達 14 萬人，使用方案人數最多的企業前三名為台積電、國泰人壽、ASUS 華碩。
- GoShare for Hotel 服務首發進駐雲品溫泉酒店、礁溪寒沐酒店，為房客提供期間限定的共享電動機車租借服務，大幅提升輕旅行便利性，推動有感的永續旅遊。
10. Gogoro 品牌力享譽國內外，榮獲多項大獎肯定；快閃台北橋睽違三年回歸，逾 1,500 輛電車萬聖夜齊聚，變裝狂歡玩好玩滿
- 入選《麻省理工科技評論》15 大最值得關注的氣候科技企業。《麻省理工科技評論》強調：「Gogoro 加速電動運具發展，發揮了直接的永續影響力，並透過智慧電池交換能源網路，減輕城市電網負擔。」
- Gogoro 三度榮獲 Frost & Sullivan「年度全球最佳企業」；GoShare 首獲 Frost & Sullivan「亞太年度新創公司」。
- 「Gogoro x MUJI無印良品聯名系列」、「Gogoro 竹東城市概念店」分別獲得 2023 台灣設計 BEST100「年度設計」大獎、「年度社會關懷友善環境」大獎。
- 睽違三年，「快閃台北橋 - 百 GO 夜行」活動盛大回歸，結合金曲演唱會、風格美食市集、首屆 PBGN 電車改裝大賽獻上前所未有的萬聖節變裝狂歡夜，吸引全台超過 2,000 位 Gogoro 及 PBGN 車主、GoShare 用戶及電車粉絲共同歡慶。因應萬聖節主題，快閃台北橋環節首次於夜晚舉辦，超過 1,500 輛 Gogoro、PBGN 與 GoShare 電動機車騎下台北橋，形成壯觀無聲的機車瀑布，寫下今年最震撼的電車時刻。