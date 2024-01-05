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與 Passat 混線生產　全新大改款第四代 Škoda Superb 於斯洛伐克開始量產

▲與 Passat 混線生產　全新大改款第四代 Škoda Superb 於斯洛伐克開始量產
▲與 Passat 混線生產　全新大改款第四代 Škoda Superb 於斯洛伐克開始量產

7Car 小七車觀點

Škoda 繼去年 11 月發表全新大改款第四代 Superb 車系後，日前在斯洛伐克首都 Bratislava 的工廠開始量產。

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Škoda Superb
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全新大改款第四代 Škoda Superb 於斯洛伐克 Bratislava 工廠開始與 Volkswagen Passat 混線生產。
Škoda 首波量產的 Superb 車型為 Combi 旅行車，至於斜背車型則規劃在今年上半年加入量產陣容。本次 Škoda 與同集團的 Volkswagen 共用斯洛伐克 Bratislava 的工廠的生產線，採用混線生產的方式製造 Superb 及 Volkswagen Passat 車系。此座工廠導入超過 500 具機器人設備來提高自動化程度，也可更有效率地安裝插電式油電車型複雜的零件。

Škoda Superb
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首波量產的第四代 Superb 車型為 Combi 旅行車，至於斜背車型則規劃在今年上半年加入量產陣容。
在投產之前，其實 Škoda 自 2020 年 11 月便進行了調整旗下產品產地與產能的預告，依循品牌 Beta+ 的策略，將 Superb 自捷克 Kvasiny 廠移出後，該廠便可提供更多產能來製造 Octavia 車系，以加快交車速度，而此舉也可讓捷克 Mladá Boleslav 廠能有更多產能來製造純電動車系。

Škoda Superb
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全新第四代在 Škoda 原廠的說法中，稱其具備革命性的設計，提升整體的風格、技術、效率、舒適性和實用性。並且將在全球市場提供多動力系統，包括汽油、柴油、輕度混合動力和插電式混合等動力選項，國內市場預計會隨現行第三世代車款去化完成後，著手導入的事宜，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請鎖定。

Škoda Superb
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