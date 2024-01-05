▲導入品牌全新風貌 新款 Hyundai Creta 1 月底前印度上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
Hyundai 預告新款 Creta 將在 1 月於印度上市。現行第二代 Hyundai Creta 於 2019 年問世，其外觀設計已經與品牌其它系列的車型相比已略顯老態。在這次的 2024 年式車型當中，這款小型休旅車的車頭將換上更加方正的設計元素，水箱護罩不僅面積進一步加大，同時在上方還融入寬大的 LED 日行燈，分離式的頭燈則延續下來，引擎蓋高度也比以往更高。此外，全新的 LED 尾燈則與車頭燈相呼應，保險桿下方的塑膠護板亦有不同的花紋設計。
車內方面原廠直接預告其將換上全新設計的中控台，導入品牌新世代的數位化座艙，包含儀表板和資訊娛樂螢幕都是液晶螢幕，同時冷氣出風口也下移至螢幕下方的位置，改採用更加平直的設計，另外空調介面與現行款也不同。
動力表現上，2024 年式 Creta 將提供三種傳統燃油動力，包含 1.5 升 MPi 自然進氣汽油引擎和 1.5 升 CRDi 柴油引擎。同時將將提供性能更強大的新型渦輪增壓 1.5 升 Kappa T-GDi 汽油引擎，可發揮出 158 匹最大馬力。根據動力系統的不同，變速箱提供了六速手排、六速自排、CVT 或七速 DCT 雙離合器變速箱。
Hyundai 目前已經開始接受新款 Creta 的訂單，新車將於 1 月底前在印度上市。至於目前在中國大陸、巴西和墨西哥銷售的 Creta 車型是否會跟進則還有待官方後續公布。