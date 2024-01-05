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品牌當紅車款 Tata Punch 僅兩年產能突破 30 萬大關

▲品牌當紅車款 Tata Punch 僅兩年產能突破 30 萬大關
▲品牌當紅車款 Tata Punch 僅兩年產能突破 30 萬大關

7Car 小七車觀點

印度車廠 Tata 近日宣布旗下最受歡迎的車款之一 Punch 的產量正式突破 30 萬輛的里程碑。Punch 於 2021 年 10 月首度推出，迅速成為品牌的人氣車款，穩居 Tata 品牌第二暢銷車款的地位，僅次於 Nexon 之後。

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印度車廠 Tata 宣布旗下熱門車款 Punch 的產量正式突破 30 萬輛大關。
Punch 是品牌首款以 ALFA Architecture 架構所推出的 SUV，並且獲得了 GNCAP 5 星安全等級的評價，提供 MT 手排與 AMT 自手排兩種傳輸選項，全車系共有 Pure、Adventure、Accomplished 和 Creative 四個等級選擇。

在外觀上，Tata Punch 採 Impact 2.0 設計語言，是結合 Tata 在印度、英國和意大利的汽車設計工作室合作而成。外觀上採取較摩登的設計元素，車頭採用與 Harrier 和 Safari 相仿的家族化分離式燈組，並採 LED 頭燈/日行燈與尾燈。車身上半部透過黑色的 A、B、C 柱、雙色車頂營造出懸浮式的視覺效果，搭配車身周圍的黑色防刮材質營造出 SUV 粗曠的風格，同時車色也多達 7 種選擇，提供多元的車色搭配。

Punch 入門車型 4 吋多媒體螢幕、4 顆喇叭、USB 充電孔、後電動車窗與方向盤功能鍵，中階車型則升級搭載 7 吋多媒體系統、6 顆喇叭、定速與引擎啟閉鍵，高階車型則提供 7 吋液晶儀表、恆溫空調、自動啟閉頭燈與感應雨刷、後扶手、皮質包覆方向盤等。此外，Punch 空調出風口也搭配同車色飾條、箭頭圖案織布座椅與銀白色飾條營造出較為活潑的氛圍。

動力表現上，Punch 採用 1.2 升 Revotron 自然進氣直列三缸引擎，最大馬力 84hp、最大扭力 113Nm，整體輸出符合本身入門級距的設定。

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