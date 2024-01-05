Gogoro 達成 2023 十大里程碑，海外與台灣市場再創精彩篇章

突破居住和移動界限　Hyundai 和 Kia 整合 Samsung SmartThings 平台

▲突破居住和移動界限　Hyundai 和 Kia 整合 Samsung SmartThings 平台
▲突破居住和移動界限　Hyundai 和 Kia 整合 Samsung SmartThings 平台

7Car 小七車觀點

現代汽車集團 (Hyundai Motor Group) 近日宣布與三星 (Samsung Group) 簽署一項車到家 (Car-to-Home) 和家到車 (Home-to-Car) 服務合作協議，旨在增強住宅和移動空間之間的連接。

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根據該協議，Hyundai 和 Kia 車主將可以透過車載資訊娛樂系統的觸控和語音指令遠端控制數位電器。反之，他們也可以透過人工智慧揚聲器、電視和智慧型手機應用程式對車輛進行遠端控制，以控制各種車輛功能。Hyundai 和 Kia 的車聯網服務與三星的物聯網（IoT）平台「SmartThings」使這一目標成為可能，客戶預計在日常生活中以各種方式使用它，享受不間斷的互聯體驗。

突破居住和移動界限　Hyundai 和 Kia 整合 Samsung SmartThings 平台
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在 Hyundai 和 Kia 的車到家 (Car-to-Home) 服務中，使用者可以註冊並使用針對各種情況的特定模式，以盡量減少駕駛時的設備操作。特別的是，除了觸控螢幕和語音指令外，還將實施基於位置的自動操作，為客戶提供更便利的服務。此外，電動車車主還可以使用「SmartThings」整合的家庭能源管理服務，檢查家庭和汽車的能源使用情況，並調整最佳充電時間。

韓國汽車集團在 2023 年銷售表現強勁，交車量成長了 6.9%，總計在全球市場售出 4,216,680 輛新車。與 2022 年相比，其在韓國境內銷量成長 10.6%，達到 688,884 輛，出口成長 6.2%，達到 3,254,038 輛。Hyundai 汽車在 2024 年的計畫是在韓國銷售 704,000 輛新車，在其它海外市場目標則是銷售 3,539,000 輛，總計將有 4,243,000 輛的目標，在這當中也包含集團的豪華品牌 Genesis。

突破居住和移動界限　Hyundai 和 Kia 整合 Samsung SmartThings 平台
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至於 Kia 在 2023 年也取得了優異的標售成績，全球銷量成長 6.3%，達到 3,085,771 輛，創下全球銷售紀錄。其在韓國市場的需求成長 4.6%，達到  538,822 輛，海外市場則是成長 6.7%，達到 2,516,383 輛。另外 Kia 還單獨列出了特殊用途車輛銷量，擁有 3,932 輛的表現，比起 2022 年成長 45.7%。值得一提的是其中一款車型為 Niro Plus，該車是基於上一代車型，並針對租賃車和網路預約計程車而進行改造。

突破居住和移動界限　Hyundai 和 Kia 整合 Samsung SmartThings 平台
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