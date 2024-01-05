▲突破居住和移動界限　Hyundai 和 Kia 整合 Samsung SmartThings 平台

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在 Hyundai 和 Kia 的車到家 (Car-to-Home) 服務中，使用者可以註冊並使用針對各種情況的特定模式，以盡量減少駕駛時的設備操作。特別的是，除了觸控螢幕和語音指令外，還將實施基於位置的自動操作，為客戶提供更便利的服務。此外，電動車車主還可以使用「SmartThings」整合的家庭能源管理服務，檢查家庭和汽車的能源使用情況，並調整最佳充電時間。
韓國汽車集團在 2023 年銷售表現強勁，交車量成長了 6.9%，總計在全球市場售出 4,216,680 輛新車。與 2022 年相比，其在韓國境內銷量成長 10.6%，達到 688,884 輛，出口成長 6.2%，達到 3,254,038 輛。Hyundai 汽車在 2024 年的計畫是在韓國銷售 704,000 輛新車，在其它海外市場目標則是銷售 3,539,000 輛，總計將有 4,243,000 輛的目標，在這當中也包含集團的豪華品牌 Genesis。
至於 Kia 在 2023 年也取得了優異的標售成績，全球銷量成長 6.3%，達到 3,085,771 輛，創下全球銷售紀錄。其在韓國市場的需求成長 4.6%，達到 538,822 輛，海外市場則是成長 6.7%，達到 2,516,383 輛。另外 Kia 還單獨列出了特殊用途車輛銷量，擁有 3,932 輛的表現，比起 2022 年成長 45.7%。值得一提的是其中一款車型為 Niro Plus，該車是基於上一代車型，並針對租賃車和網路預約計程車而進行改造。