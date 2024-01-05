▲折合新臺幣 145.7 萬元起　Citroen C5 X HYPNOS特仕版日本正式亮相

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Citroën C5 X 為一款 D-Segment 的車款，首度於 2021 年亮相。外觀上承襲 2016 年發表的 C-Xperience concept 概念車款，車頭燈組採用了 V 形的設計元素，而車尾則結合了 Fastback 般的流線造型，再搭配車身周圍的黑色防刮材質，呈現出有別於一般傳統旅行車以及 SUV 的動感姿態。尺碼部分，其車長為 4,805mm、車寬為 1,865mm，高度為 1,485mm，軸距達 2,785mm。
而這次新推出的 Hypnos 特仕車型則提供全新的 Bleu Eclipse 藍色烤漆塗裝，官方表示在不同光線照射之下會呈現不同的色彩差異，同時在前葉子板和車門等處均換上紅色的飾條點綴。輪圈方面選用 19 吋 Aero X 鋁圈，並搭配黑色烤漆五里。而除了上述藍色塗裝之外，原廠還額外提供 Gris Platinium 灰色烤漆供車主選擇。
進入車內，Hypnos 特仕車型選用米淺色皮革材質鋪陳，座椅頭枕和肩頸的部位則是 Alcantara 材質，而座椅側邊還擁有紅色 Hypnos 專屬標籤。中控台方面則選用木紋材質搭配金屬飾條。配備部分自然搭載了全數位的儀表板、電子排檔以及 12 吋多媒體觸控螢幕、環艙氣氛燈、HUD 抬頭顯示器等現代科技配備。
動力系統方面，採用 1.6L 插電式油電混合動力，最大綜效輸出為 225hp，並擁有 50 公里的純電續航里程，EV 模式最高時速可達 135km/h。底盤方面也搭載Citroën 引以為傲的 Advanced Comfort 液壓式主動懸吊，帶來更上層的乘車體驗。
國內市場方面，Citroen 總代理寶嘉聯合現行販售之乘用車款僅有 C5 Aircross 與 C4 車系，而寶嘉聯合於 2023 年 10 月 4 日宣布 Citroën C4 & Ë-C4 正式在臺上市，汽油車型分為 Feel (106.9 萬起)、Feel+ (112.9 萬起)、Shine (119.9 萬起) 三種編成，而純電車型則為 Shine 單一編成，建議售價為 153.9 萬起。Citroën 浪漫的法式設計美學一直以來都是車壇中最鮮明的存在，並具有十足影響力，每款車型皆具備相當前衛的設計感。相信全新 C4 也同樣能夠在市場中，成為獨特一詞的最佳代言人。