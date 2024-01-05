▲永遠的魔術大空間　Nissan Tiida 官網正式下架

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時序回到 2006 年，當時裕隆日產汽車旗下主要的國產中小型車包括 Sentra 及 March 兩款，前者為標準的日門房車，後者為小型掀背車，獨缺符合當今認知 C-Segment 左右尺碼的掀背車款，因此自日本發表 Tiida 之後，該廠便著手導入國產化事宜，終於在 2006 年 6 月 8 日正式推出，一口氣提供五門掀背與四門房車兩種選擇，主打「魔術大空間」變成為了 Tiida 的代名詞。從此之後，Tiida 兩種車型屢屢創下優異的銷售表現，其廣告不僅深得人心，也轉換為極高的能見度，而裕隆日產也不斷針對配備水準進行提升，推出豐富的特仕車，延續強悍的市場競爭力。
Nissan 總代理裕隆日產於 2023 年 8 月在官方網站上宣布 Tiida 車系即將在最後倒數 400 台完售後將正式停產，而近日國內官網已悄悄正式下架，為這款家喻戶曉的熱門車型長達 17 年的販售週期畫下句點。
第一代 Tiida 經歷 6 年多的發展後，Nissan 原廠選在 2011 年 4 月 18 日於上海車展首發代號 C12 的第二代 Tiida。經過一年多的準備，裕隆日產選在 2012 年 12 月 19 日發表稱為 Big Tiida 的第二代 Tiida，除了提供 HR16DE 自然進氣引擎外，更首度導入 185ps 最大馬力的 DIG Turbo 渦輪版，也在高階車型首見 AVM 環景影像系統。
Nissan 總代理裕隆日產汽車選在 2006 年 6 月 8 日正式推出國產 Tiida，同步供應圖中的四門房車，與五門掀背版本。
在第二代 Tiida 上市之後，Tiida 持續創下熱潮，並獲得 2013 年上半年國內掀背車銷售冠軍。而歷經約莫 4 年半的時光，Big Tiida 車系在 2017 年 4 月 13 日迎接了中期改款，改稱為 iTiida，外觀換上嶄新的頭尾設計，延續其市場競爭實力。
2018 年 5 月，裕隆日產正式停產四門版 Tiida，車系簡化為五門掀背單一車身形式。2021 年 7 月 5 日，裕隆日產推出與 Nissan 日本原廠御用的改裝跟賽事品牌 Autech 合作開發的 Tiida J 車型，外觀上擁有 V-Motion 2.1 鑽石切工水箱護罩，前保險桿採用更銳利的線條，頭燈及前霧燈均升級為 LED 光源，足踏 16 吋雙色切削式光雕鋁圈，車內擁有暗紅色雙色內裝與菱格紋低反光飾板。2022 年 3 月 31 日，裕隆日產針對 Tiida J 增加了限量 100 輛的黑爵士車型，建議售價新台幣 75.5 萬元起，外觀擁有 LED 頭燈組、LED 前霧燈及爵士黑水箱護罩，內裝搭載王者之聲套件組，包括 NVH 車艙寧靜工程、DSP 沉浸式數位音效系統及 JBL 聲動揚聲器。此乃 Tiida 車系在國內的最後一次更動。
說起 Tiida 這個車款，許多人應該會想到電視廣告中，只要喊出「Tiida」便可將眼前物品便大，象徵 Tiida 具有優異的車內空間表現。從許多車主的心得，以及本站多次的體驗中，確實也發現 Tiida 在空間的規劃上相當出色。回首過去 17 年，Tiida 的到來不僅讓裕隆日產在市場上獲得良好的銷售成績，也為全台車主帶來美好的回憶，如今正式停產走入歷史，相信 Tiida 這段時間的故事會留存在許多人的記憶裡面，並永遠留存在國人的心中。而近日裕隆日產汽車於本屆 2024 台北新車暨新能源車特展首次公開亮相 Nissan Ariya，並正式啟動線上預訂活動，相信該車的到來應能為 Nissan 汽車強化國內市場電動化的布局。