刪去入門 EV400 車型、現存車型調降 10 萬元 Hyundai Ioniq 5 & Ioniq 6 車系編
Hyundai 總代理南陽實業近日調整旗下販售之 Ioniq 車系編成，取消最入門的 EV400 車型，而現存車型則調降新臺幣 10 萬元：Ioniq 5 為 EV600 (新臺幣187.9 萬元起) 及 EV600 Performance (新臺幣 207.9 萬元起)；Ioniq 6 分為 EV600 (新臺幣189.9 萬元起)、EV600 Performance (新臺幣 209.9 萬元起)。
7Car 小七車觀點
2022 年品牌首款問世的 Ioniq 5 設計上運用「Parametric Pixels」參數化科技元素更顯前衛科技，車艙內映入眼簾是雙 12.3 吋大螢幕，新穎 Sliding Console 前座中央扶手滑移功能、第二排座椅前後滑移及傾角調整；而 V2L ( Vehicle To Land ) 外接供電功能，車內車外都具備雙向供電能力，滿足生活、生產、緊急用電等各式需求。此外，支援 350 kW 超高速充電，最快 18 分鐘內充滿 80% 電量。 後繼蟬聯 2023 世界風雲車的 Ioniq 6 以「Electrified Streamliner」極簡圓弧曲線設計融合優雅元素，創造極致的 0.21cd 風阻係數。受惠 E-GMP 電動車全球模組化平台的平整化底盤、2,950mm 長軸距與前後短懸吊設計，使其擁有寬敞前後座車室空間。高密度電芯電池組、高效電能管理與先進永磁同步電動馬達總成運作，創造 321hp 最大馬力，61.7kgm 峰值扭力，加速可在 5.1 秒達成。 2023 年國內汽車總市場銷售 47.7 萬台，Hyundai 南陽實業保持全年 44% 成長，全年度新車銷售達到歷史新高的 22,169 台，市占率更達 4.7%，是品牌代理以來最高紀錄，並且首次榮登第四大非豪華國產品牌。品牌銷售成長之餘，預計注資超過 20 億元在北中南區購地自建大型 GDSI 據點，擴大銷售服務量能，並於第三季啟動「We Care 3.0 顧客服務體驗升級」計畫。