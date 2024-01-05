▲新臺幣 1,388 萬元起　Aston Martin DB12 Volante 正式在臺上市

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在外型上，Aston Martin DB12 Volante 與硬頂車型保持一致，最大的變化在於車頂結構改為軟篷設定，此外原廠更提供共 4 種不同顏色可供選擇，標配色為黑色，選配色則包括紅色、藍色及黑銀色；藉由與車身顏色之搭配，創造車主們心目中最具風格的 DB12 Volante。而 DB12 車系在車頭方面具有更大的中央水箱護罩及左右進氣孔，透過前格柵面積增加 56%，提供絕佳的散熱效果；DB12 前軸加寬 6 mm、後軸增加 22 mm 呈現更寬廣的車身。
內裝方面，DB12 Volante 採用 10.25 吋觸控螢幕，具備全電容式的單指、多指手勢控制。透過無線 Apple CarPlay、Android Auto 及 Aston Martin 推出專為 iOS 和 Android 系統開發的全新 APP，車主可透過手機與 DB12 Volante 進行暢行無阻的互動。而 DB12 車系實現觸控螢幕與實體按鍵的完美平衡，同時包括排檔桿、駕駛模式選擇、懸吊控制、ESP、排氣閥門、車道輔助系統、通風椅等皆保留實體控制鈕，在科技與實用性之間取得完美平衡。
動力表現上，DB12 Volante 同樣搭載 4.0 升雙渦輪增壓 V8 引擎與 8 速自排變速箱，於 6000rpm 時提供高達 680 匹的動力輸出，並可於 2750-6000rpm 提供 800 牛頓米之扭力。從靜止加速到每小時 100 公里僅需要 3.7 秒，僅比硬頂車型慢上 0.1 秒，極速同樣可以達到 325 km/h。變速箱方面，DB12 Volante 採用與 Coupe 車款相同之 ZF 8 速自排變速箱，採用縮短的最終傳動比，提供再加速性並縮短換檔時間；DB 系列首見之電子後差速器（E-Diff）也搭載於 DB12 Volante 車型，創造靈活卻穩定的巧妙平衡。憑藉電子車身穩定系統（ESC）和 5 種動態模式選擇，駕駛者可隨心所欲的設定車輛，發揮彎道極限。
Aston Martin DB 車系自 1948 年由 2-Litre Sports (隨後更以時任掌管者 David Brown 的縮寫取名為 DB1) 在 Spa 24 Hours 賽事中獲得冠軍後便立下地位基石，擁有賽道戰績加冕和優秀道路性能的 DB 車系自此獲得消費者們的愛戴；更在 1964 年動作長片「007：Goldfinger」中，由 DB5 大放異彩，自此成為戲中主角 James Bond 最具代表性的「出勤搭檔」，結合優雅和暴戾的英倫硬漢的性格深植車迷心中，在層峰市場中的地位難以取代。