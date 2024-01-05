▲Ford Ranger 成為澳洲銷售冠軍車種 !

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澳洲福特宣布新一代 Ranger 榮登澳洲市場銷售冠軍車種。據統計，新一代 Ford 在 2023 年於澳洲市場總計售出 63,356 輛，較前一年大幅成長 33%。同時這項紀錄也領先主要對手 Toyota HiLux，後者共交出 61,111 輛，其較 2022 年的 64,391 輛有所下降。而 Toyota HiLux 先前已經連續七年在澳洲市場成為最暢銷車款，這項紀錄則被 Ranger 中斷。除此之外，澳洲市場整體新車交車量也達到了全新的境界，總計銷售超過 120 萬輛，創下歷史最高紀錄。
大改款 Ford Ranger 於去年 6 月正式引進國內市場販售，編成上規劃五人座的 XLT 車型 (建議售價 133.8 萬元起) 以及 Wildtrak 車型 (建議售價 156.8 萬元起)，另外更首次導入 Raptor 高性能車型，建議售價為新臺幣 206.8 萬元起。
大改款 Ford Ranger 外觀上擁有致敬 Ford 經典貨卡 F-150 的許多元素，彰顯出更為鮮明的硬悍皮卡形象。全新進氣格柵、頭燈組、鋁合金輪圈組、C字型燈組等全新設計，讓新世代 Ranger 看上去更具科技感，而在 Wildtrak 車型上，更添加了運動車頂架、曜石黑防滾籠、Zone Lighting 區域照明系統、18 吋專屬式樣輪圈等設計。Raptor 車型則透過專屬的引擎蓋與水箱護罩設計，取消廠徽改以 FORD 字樣取代，並對應更強勁的越野需求，保險桿重新設計、葉子板更為寬闊，同時換裝了專屬 17 吋輪圈搭配越野全地形輪胎。
動力方面， Ford Ranger XLT 車型搭載 2.0L 直列四缸柴油渦輪引擎，搭配 SelectshiftTM 六速手自排變速箱，最大馬力為 170hp，最大扭力則有 41kgm，Wildtrak 車型則是搭配上 SelectshiftTM 十速手自排變速箱，可輸出 205hp 的最大馬力以及 51kgm 的最大扭力，同時更具有高達 3,500kg 的優異載重與拖曳能力。高性能的 Raptor 車型則搭載 Ford Performance 專屬調校的 3.0L EcoBoost® V6 雙渦流渦輪增壓汽油引擎，內建 Anti-Lag 偏時點火系統，並符合歐盟六期排放法規，可輸出 292ps/50kgm 最大動力，0 至 100km/h 加速僅需 7.9 秒，同時更擁有 FOX 2.5吋Live Valve 避震器，搭配鋁合金製的上下控制臂以及位於後軸上的瓦特連桿，提供更優越的越野能力。
在澳洲市場，Pick-up 多用途性對於當地消費者來說相當受用，也因此可以看到皮卡車型佔據了大部分的市場份額，而這一次 Ranger 成為當地的銷售冠軍車種，想必其產品實力備受當地消費者期待。