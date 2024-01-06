▲Mugen 將於東京改裝車展帶來 Civic Type R 專屬改裝套件

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Honda 御用改裝品牌 Mugen 無限將於 2024 東京改裝車展帶來 Civic Type R 專屬改裝套件。目前官方僅公佈了兩張車身套件的照片，但可以看到 Mugen 針對了 Civic Type R 的外觀進行強化，營造出更加競技化的感受。首先第一個套件官方稱之為“Group A”，是兩款當中較為低調的，但與原廠設定的 FL5 Type R 相比，仍然擁有較為侵略性的氣息。在車頭的變化最顯眼的莫過於下方的碳纖維下巴，和和新式的水箱護罩。同時還換上專屬的銀色輪圈，並搭配側裙營造出更加低趴的視覺感受。車尾方面雖然未公布，但仍就可以看到換上更大尺寸的尾翼，也後保險桿的造型亦有所不同。
第二組車身套件則更加大膽，除了有嶄新的空力套件之外，前、後葉子板也進行了重新設計，強化整體的暴規寬體設計，增進整體空氣動學設計。其中前葉子板後方還加入通風口設計，可以引導氣流降低前輪拱內的亂流，強化高速時的穩定度。
另外 Mugen 也將同廠公開全新開發的性能零件，包含避震器、19 吋 BBS 鍛造輪圈、不銹鋼和鈦合金排氣系統以及煞車系統。車內部品方面則有運動化方向盤、桶形賽車座椅和碳纖維飾件等。
Civic Type R 過去以來曾未在國內上市，不過自 Honda 原廠推出左駕車型以來，該車型一直有貿易商自行引進，成為本田迷心目中的夢想車。